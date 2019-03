Centro Comunale di Raccolta Brancaccio. Da domani il centro di viale dei Picciotti apre a tutte le scuole che ne fanno richiesta, con visite guidate a cura dei responsabili aziendali. A darne comunicazione l’Amministratore Unico Giuseppe Norata che ha dato disposizione di aprire le porte dell’impianto a tutte le scolaresche che ne fanno richiesta e manifestano la volontà di conoscere il sistema del riciclo, quindi le frazioni che possono essere conferite presso il CCR.

Poi, ancora, sarà possibile essere al corrente degli accorgimenti per una corretta raccolta differenziata e delle attività di premialità che l’azienda, assieme all’ amministrazione comunale, sta ponendo in essere per incrementare la raccolta differenziata e diminuire proporzionalmente i conferimenti in discarica.

Centro Comunale di Raccolta Brancaccio: “Dai ragazzi parte il vero cambiamento culturale”

Il primo Istituto che domani durante la mattinata visiterà il CCR è la scuola Secondaria Primaria “Raimondo Franchetti” di via Amedeo D’Aosta, con la prevista presenza di 25 alunni e 3 docenti; la stessa ha altresì programmato con l’azienda per i prossimi mesi visite cadenzate di diverse classi, in particolare mercoledì 27 marzo, 3, 10 e 17 aprile, 9 e 22 maggio. L’età degli scolari che saranno coinvolti nelle visite assistite è compresa tra gli 11 e 12 anni.

Giuseppe Norata: è importante educare per salvaguardare ambiente

“All’indomani della manifestazione Global Strike for Future dove i giovani si sono voluti riappropriare del loro futuro e del futuro del pianeta – afferma l’Amministratore Unico Giuseppe Norata – anche la Rap mediante il coinvolgimento della cittadinanza e partendo proprio dai più piccoli vuole contribuire ad avviare un vero cambiamento culturale, a salvaguardia dell’ambiente e per attuare un graduale miglioramento della qualità della vita e del benessere di ciascun palermitano; tutti hanno il diritto di vivere nella propria città in un contesto di decoro, contro chi deturpa gli angoli di strada con discariche di ingombranti o abbandono di sacchetti di rifiuti vari”.

“Nella consapevolezza che separare, recuperare e riciclare – continua l’Amministratore – sia l’unica via da percorrere per aumentare le percentuali di avvio a riciclo dei rifiuti conferiti; ben vengano quindi queste attività di educazione ambientale che vertono ad una assunzione di responsabilità da parte di tutti, a salvaguardia dell’ambiente in cui si vive”.

“Riciclo Aperto”: il progetto del Comieco

L’Azienda, nell’ottica del raggiungimento di questi obiettivi, sta intraprendendo diverse iniziative e ha aderito, nelle giornate di 27, 28 e 29 marzo, all’appuntamento annuale di “RicicloAperto” a cura di Comieco (Consorzio nazione recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica) aprendo l’impianto per la visita di oltre 150 alunni unitamente ad esperti comunicatori di Comieco che illustreranno “l’excursus” che il materiale, costituito da carta e cartone, compie dopo l’avvenuto conferimento negli appositi contenitori. In Sicilia gli impianti che hanno aderito nel 2019 all’appuntamento annuale “RicicloAperto”, aprendo le porte alle scuole, sono in tutto 16, di cui 4 in provincia di Palermo in cui è presente anche la RAP.