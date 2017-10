Un successo senza mezzi termini. Il progetto europeo Cus Palermo, Centred By Sport, viene promosso col massimo dei voti, non solo dall’Unione Europea stessa, ma anche da tutti i partecipanti e tutte le comunità e Sprar coinvolti.

Coinvolti 150 ragazzi con storie e culture diverse

La Project Closure è il culmine di un percorso che ha animato, per tutto il 2017, gli impianti di Via Altofonte. Tanti i complimenti profusi dalle prestigiose autorità presenti, già annunciate alla vigilia, col Presidente giallorossonero, Rosolino Siculiana, il Project Manager, Rosario Genchi ed il Consigliere delegato ai progetti europei, Lucia Pollina, a fare gli onori di casa, insieme a tutto lo staff cussino ed ai partner, Ceipes in primis.

Dopo tutti gli interventi ed il sorteggio delle gare per il quadrangolare benefico in programma presso i campi in sintetico, la palla è passata proprio alle quattro formazioni in campo: Rappresentativa Studenti Unipa, Rappresentativa Dipendenti Unipa, ANPS, Comunità/SPRAR Vincente Torneo Futsal Centred By Sport.

Al rientro sul parquet del PalaCus tanti sorrisi ed entusiasmo per le premiazioni finali, con tante culture e storie diverse, tutte unite sotto un unico tetto. Per il Cus Palermo si tratta del primo progetto europeo portato a termine. ESA, ancora in corso, andrà avanti per una durata triennale.