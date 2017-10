Sarà il CEMEDIS Centro Mediterraneo di Simulazione in Medicina ad ospitare venerdì pomeriggio a partire dalle ore 17.30 la visita del Ministro della Salute Beatrice Lorenzin.

Il CEMEDIS, realizzato dall’Assessorato Regionale della Salute e dal CEFPAS e inaugurato a febbraio dello scorso anno dal Presidente della Regione, rappresenta uno dei Centri di eccellenza nazionali per la formazione dei professionisti sanitari nell’ambito della medicina, utilizza simulatori ad alta tecnologia, in grado di riprodurre e sperimentare tecniche “mai per la prima volta su pazienti” e coinvolge team di docenti altamente specializzati che lavorano in rete con il Centro.

Elevata qualità dell’aggiornamento

Esprime soddisfazione il direttore del CEFPAS, Angelo Lomaglio:- “Il CEFPAS e il CEMEDIS, espressioni istituzionali dell’Assessorato della Salute in continuità con le politiche sanitarie regionali, garantiscono l’elevata qualità dell’aggiornamento continuo degli operatori sanitari e consolidano i livelli d’avanguardia raggiunti in Sicilia nell’ambito della formazione professionale in medicina e in medicina d’urgenza anche per le nuove generazioni”.