Presentata la terza edizione del Cefalù film festival.

Chi può partecipare

Possono concorrere cortometraggi di ogni lingua e nazione della durata massima di quindici minuti. L’iscrizione alla manifestazione dovrà avvenire entro il prossimo 31 dicembre. Diverse le novità. Anzitutto sarà una giuria internazionale di cento giurati a scegliere i cento cortometraggi finalisti che si contenderanno il premio Scicolone di mille euro che sarà assegnato l’1 settembre 2018. La stessa giuria assegnerà i riconoscimenti per migliore regia, migliore attrice, migliore attore, miglior corto straniero, miglior corto di animazione, migliore sceneggiatura, migliore colonna sonora.

Tutte le novità della terza edizione

Un’altra novità riguarda il fatto che oltre al premio Scicolone da quest’anno il Cefalù film festival assegnerà altri due premi. Il Premio “Corto arabo normanno” al miglior cortometraggio che partecipa per la sezione sulla Palermo arabo normanno e delle cattedrali di Cefalù e di Monreale. Il Premio “Corto inedito” al miglior cortometraggio per il quale all’atto dell’iscrizione è stato dichiarato di essere stato terminato dopo il 31 dicembre 2016.

L’elenco dei cento cortometraggi finalisti si conoscerà il 15 maggio del 2018. Il Cefalù film festival è intitolato a Pino Scicolone che nella sua vita ha avuto la passione per la cinepresa. Tanti i filmati registrati durante i suoi cinquantaquattro anni di vita. Il suo occhio è stato attento alla città e ai cambiamenti che vi sono arrivati. Ha coltivato il suo hobby in anni nei quali la macchina da presa non era nelle mani di tutti ma in quelle di chi, come lui, nutrivano per essa una vera passione.