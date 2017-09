Catania farà da ambientazione all’opera prima come regista di Fabio Fagone. Protagonista la piccola Cecilia Accolla, al suo fianco Gino Astorina, Fabio Boga e Antonio Spitalieri. Tra gli altri interpreti Martina Escher, Giuseppe Calaciura e la piccola Costanza Scaringi.

Un cortometraggio contro la mafia. O meglio, un cortometraggio contro l’atteggiamento mafioso. Catania nei prossimi giorni farà da ambientazione al cortometraggio diretto da Fabio Fagone, alla sua opera prima come regista. E’ la storia di una bambina, Cecilia, interpretata da Alice Accolla, la cui quotidianità viene condizionata dalla presenza invadente del potere mafioso, che impedisce a lei, come a tutto il tessuto sociale, di crescere e godere delle cose positive e belle di cui la Sicilia è ricca.

La storia

La storia si svilupperà facendo uso di allegorie che vedranno combattere un onesto Pasticciere, interpretato da Gino Astorina, contro i giganti che sovrasteranno la città di Catania, il Picciotto Fabio Boga ed il Colletto bianco Antonio Spitalieri. Tra gli altri interpreti Martina Escher, Giuseppe Calaciura e la piccola Costanza Scaringi.

La settimana scorsa sono già state effettuate le prime riprese che hanno visto una sfavillante Catania ripresa dall’alto con l’utilizzo di droni di ultima generazione. Nel prossimo fine settimana verrà conclusa la fase di riprese che culminerà domenica 24 con la surreale processione della “teglia gigante” in Via Etnea.

«Col termine “mafioso” – spiegano dalla produzione – non intendiamo puntare il dito solo contro gli ambienti legati all’associazione a delinquere, ma anche contro tutti quegli atteggiamenti che spesso vediamo nelle vita comune ordinaria quotidiana – spiega il regista Fabio Fagone. La raccomandazione che un ragazzo deve elemosinare per poter lavorare, il frequente abuso d’ufficio perpetrato ai danni di un commerciante, la prevaricazione nei riguardi dei più deboli, l’abusivismo che prolifera perché non è mai punito, l’arroganza di chi si considera intoccabile, ecc. Oltre all’originalità nel modo di raccontare un tema attuale, questa produzione video vede come punto di forza l’utilizzo di effetti speciali, raramente presenti nelle produzioni italiane».

Il cast

Le produzioni Skylight Italia e Video Art Line hanno convocato un cast tecnico d’esperienza per questo ambizioso lavoro, avvalendosi di professionisti come il Direttore della Fotografia Alfio D’Agata, gli scenografi Anna Scordio e Alessandro Bonaccorsi. Si sono avvalsi anche della fondamentale collaborazione di Daniele Gangemi, regista del film “Una Notte Blu Cobalto”, e di Erika Escher, Marcello Panebianco, della squadra di truccatrici di Rosa Maria Rapisarda, di Fino La Leggia, Emanuele Diana, Caterina Grillo, Roberta Finocchiaro, Monia Barbagallo, Giuseppe Cantone, del pilota di droni Giuseppe Murabito, di Lorenzo Panebianco e del fotoreporter Alessio Mamo.

La produzione ci tiene a sottolineare la collaborazione del Bar Pi-Greco di Catania facente parte dell’associazione AddioPizzo, della sala di montaggio audio di Roma Desansound, di EtnaComics e del Museo della Società Storica Catanese.