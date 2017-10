Torna SPOSINLOVE 2017 con la settima edizione che si terrà al centro fieristico Le Ciminiere dal 25 al 29 ottobre.

Venerdì 13 ottobre, alle 10.00, nei locali del SAL – Borgo Creativo (via Indaco 23) a Catania, si terrà la conferenza stampa di presentazione della settima edizione di Sposinlove, salone ed evento glamour dedicato ai servizi per il matrimonio. Dall’abito da sposa agli addobbi floreali, dalle bomboniere alla luna di miele, dal catering stellato alla lista di nozze: le eccellenze del settore wedding siciliano – oltre 150 gli espositori presenti – saranno protagoniste dal 25 al 29 ottobre 2017 a “Le Ciminiere”, lo spazio fieristico per eccellenza del territorio etneo.

Introduzione degli eventi e novità

A presentare il calendario degli eventi e le novità dell’edizione 2017 sarà il direttore di Eurofiere Alessandro Lanzafame, organizzatore della manifestazione. Per l’occasione interverranno il vicepresidente di Confcommercio Catania Rosario Alfino, il direttore editoriale della rivista “Sposi Magazine” Massimo Bellomonte, e il presidente nazionale di Art Hair Studios Antonio Cristaldi.