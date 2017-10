Se Catania fosse una sposa in abito bianco sarebbe passionale e romantica. Le tradizioni, lo stile, l’essenza della città etnea hanno ispirato una collezione di 15 capi bridal d’alta sartoria, che sarà presentata domani (29 ottobre) alle 18.30 sul palco di Sposinlove, il Salone dedicato ai servizi per il matrimonio che in questi giorni alle Ciminiere sta accogliendo migliaia di coppie e visitatori.

Sicilianità e romanticismo

In occasione del “White Exclusive Défilé”, che chiuderà la lunga sequenza delle sfilate di moda, il direttore di Eurofiere Alessandro Lanzafame ha invitato il giovane e già affermato stilista catanese Claudio Di Mari a portare sotto i riflettori della fiera la sua collezione 2018 “Sartoria d’Amuri”. Pizzi macramè e chantilly in silhouette sinuose vestono la donna che Di Mari immagina per il grande giorno delle nozze. Sicilianità e romanticismo predominano nello stile.

Una passerella molto speciale

Sarà una passerella davvero speciale, anticipata da altri due appuntamenti, tutti presentati da Ruggero Sardo: alle 17.30 “Il Matrimonio oggi” presentato da Elab Photographer, e alle 18.00 l’evento Modhair curato da Antonio Cristaldi, in cui il pubblico potrà scoprire le nuove tendenze acconciature Sposa 2017/2018. Un crescendo di spettacolo che culminerà con la premiazione della coppia che vincerà il contest “Ti regaliamo un matrimonio”, l’iniziativa originale che porta la firma di Sposinlove.

Oggi (28 ottobre) è il giorno della Notte Bianca e delle sfilate dedicate alle creazioni bridal, che celebrano la protagonista per eccellenza del matrimonio: la sposa. Sposinlove porta infatti sul palco – dalle 18.00 alle 22.30 – capolavori sartoriali unici nel territorio, ideati e cuciti dai migliori atelier siciliani del wedding. I tessuti moderni di Marco Strano, i modelli più ricercati di Bridal, la delicatezza degli abiti di Alfina Couture si alterneranno ai volumi importanti di Novias, alla femminilità di Polisano, e alla creatività di Gemelle Donato. E ancora, le gemme preziose di Amelia Casablanca, la tradizione di Grazia Di Bella Haute Couture, le linee artigianali di Lady Grazia e la fantasia sensuale di Ergas.

Spazio anche per le emozioni sartoriali dedicate alle mamme, alle sorelle, alle testimoni, alle amiche e a tutte le invitate della sposa. Il matrimonio è un giorno speciale anche per loro, per questo ieri sera (27 ottobre) Sposinlove ha aperto il weekend con la passerella dedicata agli abiti da cerimonia. In scena, in un’atmosfera impregnata di fascino, le creazioni di Novias, Polisano, Lady Grazia ed Ergas, che hanno conquistato il pubblico con garbo e incanto regalando un tripudio di eleganza.