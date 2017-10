Giuseppe Mascara non ci sta. Dopo la frase in diretta social, l’ex attaccante di Palermo e Catania, critica la frase di Mario Balotelli che a un tifoso catanese, che lo invitava a giocare per gli etnei, gli ha risposto “Io sono di Palermo”.

Intervistato da Itasportpress, l’accusa a Supermario è di essere incoerente: “Battuta fuori luogo e che mi sa di bugia. Se in futuro dovesse arrivare per l’attaccante azzurro una offerta del club etneo per rilanciarsi, sono certo che non la rifiuterebbe”.

Mascara spiega: “Catania è una piazza importante che ha fatto per anni la Serie A. Sono parole al vento quelle di Balotelli perché a Catania se non dovesse avere alternative, ci verrebbe. La rivalità tra i tifosi delle due squadre è ben altra cosa”.

E sulla situazione attuale del Catania dice dopo il derby perso con la Sicula Leonzio: “Una sconfitta così non ci sta. Comunque rimango fiducioso perché la lotta per la Serie B riguarderà il Catania, il Lecce e il Trapani. Futuro da allenatore? Voglio un progetto serio, non ne faccio una questione di categoria. Potrei partire anche dai dilettanti perché se c’è riuscito mister Sarri”.