61.250 euro per il fortunato giocatore del lotto che ha scelto i numeri 2, 12, 19, 28 sulla “Ruota di Palermo”: ha centrato tre ambi e un terno. La vincita è stata realizzata nella ricevitoria di Elena Amata in Corso Italia.

Numeri da capogiro

Sembrerebbe che per l’ultima estrazione del 31 ottobre in tutta Italia siano stati distribuiti dal Gioco del Lotto premi per quasi 9 milioni di euro. Ma le cifre distribuite su tutto il territorio nazionale sono davvero da capogiro: dall’inizio dell’anno, infatti, il Gioco del Lotto ha premiato tutta l’Italia distribuendo oltre 958 milioni di euro.

Il Gioco del Lotto è certamente uno dei giochi più amati dai cittadini italiani, avendo, peraltro, assunto i connotati di un simbolo nazional-popolare. Ma qual è il confine con il gioco d’azzardo? Resta un quesito di non facile soluzione ma, di certo, non importerà al fortunato e anonimo vincitore del premio.