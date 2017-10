CATANIA – Sarà pubblicato a breve l’avviso per la manifestazione di interesse per l’aggiudicazione dei lavori del progetto “MANUTENZIONE SISTEMA DI CAPTAZIONE E DISTRIBUZIONE IDRICA DELL’AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI CATANIA”. Una risposta all’emergenza idrica delle aziende insediate nell’area industriale di Catania. Nella zona manca l’acqua a causa di condotte fatiscenti e pozzi di captazione non operativi.

IRSAP ha garantito un intervento

Nel corso della conferenza dei servizi convocata nei giorni scorsi in prefettura dal prefetto Giuffrè di Catania, IRSAP ha garantito nell’immediato un intervento (entro l’anno partirà il cantiere) in urgenza per ripristinare le condizioni di alcune condotte idriche (in tutto l’area comprende 120 km di condotte idriche, con 12 pozzi di cui 5 fermi) per far fronte alle prime emergenze. Il progetto già esecutivo riguarda un intervento di manutenzione ordinaria che prevede l’installazione delle pompe e la riparazione delle condotte per una spesa di 70 mila euro.

Cosa prevedono i lavori

Nella fattispecie i lavori prevedono: estrazione, fornitura e posa in opera di un’elettropompa sommersa da installare ad una profondità massima di 60 metri nei pozzi di captazione attualmente non in funzione, compresa la sostituzione di tratti di colonna montante danneggiati, riparazione di condotte di vario diametro su terreno naturale, su sede stradale e su pozzi di linea, infine lavori di estrazione e installazione di elettropompe in ogni singolo pozzo.

L’annoso problema della gestione e manutenzione delle condotte idriche sull’area industriale catanese sarà presumibilmente al centro di un altro incontro con i vertici Irsap per delineare il quadro futuro, ed elaborare una possibile soluzione; fra le ipotesi la stipula di una convenzione con Sidra spa, ente che gestisce l’acquedotto di Catania, che si è reso disponibile a supportare l’Istituto nella manutenzione e gestione delle condotte.

“Sull’area industriale di Catania, che è centro propulsore dell’economa siciliana, Irsap sta operando per affrontare questa emergenza idrica e andare giustamente incontro alle aziende insediate per un intervento immediato di manutenzione urgente del sistema di captazione e distribuzione idrica – dice il commissario ad acta IRSAP Gaetano Clemente -, in attesa che partano i lavori del progetto, inserito nei finanziamenti del “Patto per Catania” che prevede il rifacimento della rete idrica potabile ed industriale dei due principali Blocchi della zona industriale di Catania (Blocco Pantano e Blocco Pezza Grande) al fine di garantire una fornitura idrica con maggiori standard di qualità”.

Fra i progetti curati da IRSAP per le opere di riqualificazione da realizzare nell’area industriale di Catania e inseriti nel programma di finanziamento ‘Patto per lo sviluppo di Catania’ c’è anche il progetto di “RIQUALIFICAZIONE NODI E TRATTI PRINCIPALI RETE IDRICA POTABILE ED INDUSTRIALE E RELATIVO TELECONTROLLO ZONA INDUSTRIALE CATANIA” per un importo complessivo di euro 4.159.833,72.