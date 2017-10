Martedi 31 Ottobre a partire dalle ore 23 torna ai Mercati Generali il tradizionale party dell’ultima notte di Ottobre con l’evento TROPICAL HALLOWEEN. Giunto alla sua decima edizione, quest’anno ospite d’eccezione ad affiancare gli artisti locali sarà l’astro nascente della musica house l’australiano Francis Inferno Orchestra.

Un party atipico e originale

Il dj e produttore di Melbourne Francis Inferno Orchestra pubblica dal 2010 una serie di successi discografici che gli fanno scalare velocemente la scena della musica elettronica dance internazionale. L’Orchestra di Francis Inferno, per la prima volta in Sicilia, è un ensemble atipica di cui Francis è contemporaneamente l’unico esecutore e direttore. Le note ancestrali della musica house si mischiano a campioni provenienti dall’infinita discografia del direttore Francis e si sovrappongono ad una ritmica di batteria grezza e robusta.

Un astro nascente dell’house e techno

Francis Inferno Orchestra nei sui dj set suona i classici dell’house e della techno rispettando il passato però senza essere un adulatore sottomesso ai ritmi dell’old school. Francis negli ultimi anni è diventato una figura chiave della scena della scena underground. Nel 2014 ha pubblicato l’album di debutto di FIO che è stato accolto con grande ricezione e ha dimostrato quanto talento questo giovane artista abbia. Lo stesso anno ha visto FIO lanciare anche la Superconscious Records con il suo vecchio amico Fantastic Man. Francis Inferno Orchestra è un artista in piena ascesa di cui sicuramente a breve si sentirà parlare nell’Olimpo dei fuoriclasse della musica house

Pronto anche il vjing “infernale”

Ad affiancare l’artista australiano sul palco dei Mercati per questo evento unico alcuni tra i piu noti dj siciliani, le immagini saranno curate dal vj Nick che con le sue creazioni visive trasformerà i Mercati per l’occasione in un vero e proprio girone infernale.

Prevendite disponibili (euro 10,00 compresi diritti) c/o Box Office Sicilia; www.ctbox.it e tel. 095 7225340