Il Museo Storico dello Sbarco in Sicilia, ospitato alle Ciminiere di Catania, si arricchisce di un nuovo spazio: lunedì 25 settembre, alle 18.30, sarà inaugurato il Phil Stern Pavilion, la sala dedicata alla vita e alle opere del fotografo americano Phil Stern, divenuto celebre per avere documentato con i suoi scatti lo sbarco americano in Sicilia nel luglio del 1943.

Settanta immagini “fine art” di Phil Stern

Protagoniste della nuova area museale – a cura dello storico Ezio Costanzo – oltre settanta immagini fine art di grande formato realizzate da Stern durante l’Operazione Husky e concesse dagli eredi – che saranno presenti all’evento – alla Fondazione OELLE Mediterraneo Antico, co-finanziatrice del padiglione fortemente voluto dalla presidente, l’imprenditrice Ornella Laneri.

«La Fondazione ha come scopo principale supportare con azioni concrete artisti che abbiano una visione libera da confini spazio-temporali, divenendone essa stessa parte attiva – dichiara Ornella Laneri. La memoria è necessaria per riuscire a rendere il domani un’opzione possibile: è per questo che OELLE Mediterraneo Antico ha scelto di dedicare ampio spazio a donne e uomini che, come Phil Stern, hanno contribuito con le proprie opere a lasciare briciole di memoria in aiuto delle popolazioni del domani».

«La Fondazione si propone, inoltre, di accendere i riflettori sui luoghi dello sbarco quali territori interessati a possibili sviluppi socio-economici – spiega il direttore Carmelo Nicosia – tanto da immaginare la creazione di uno specifico distretto turistico culturale che metta in rete territori come Licata, Comiso, Noto, Gela».

«Le opere, che saranno esposte in maniera permanente nel nuovo padiglione, hanno una duplice valenza – afferma Ezio Costanzo, rappresentante per l’Italia della famiglia Stern. Storica perché offrono, attraverso il documento fotografico, uno sguardo in più sulla Seconda guerra mondiale in Sicilia; artistica perché nelle immagini di Stern c’è uno sguardo particolare verso tutto ciò che ruota attorno a quei momenti di morte, che diventano narrazione e straordinari momenti compositivi».