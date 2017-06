Il vero protagonista dev’essere il territorio con le sue eccellenze. E’ ormai finito il tempo del food fashion e degli chef legati allo star system.

Di questo e molto altro si parlerà lunedì 12 giugno, alle ore 16, al Romano Palace Luxury Hotel di Catania.

Durante il convegno ‘IL TUO TERRITORIO, IL TUO BUSINESS’, sarà presentata alla stampa la 4^ edizione di Expo Food and Wine, che vanta essere la prima manifestazione fieristica siciliana realizzata per il settore e le eccellenze agroalimentari e il costituendo Distretto Produttivo del Ficodindia di Sicilia.

All’incontro non poteva mancare colui che grazie alle eccellenze agroalimentari italiane ha creato il business più famoso al mondo fatto di ottimismo e qualità: Oscar Farinetti, fondatore di Eataly.

La ricchezza del territorio in primo piano

“La 4^ edizione di Expo Food and Wine avrà quest’anno grandi novità – afferma Alessandra Ambra, general manager e founder dell’evento che ogni anno attira visitatori, buyer ed espositori da tutta Italia e anche dall’estero – Il territorio italiano, e soprattutto, quello siciliano è fonte di ricchezza, dato la grande varietà di prodotti agroalimentari.

I nostri prodotti e l’alta qualità dell’enogastronomia italiana dev’essere alla portata di tutti, come Farinetti con il suo Eataly ci insegna. Siamo felici che Farinetti ha accolto il nostro invito a presentare la sua ricetta economica fatta di ottimismo e positività.

Un particolare ringraziamento devo farlo a Carmelo Danzì, legale rappresentante del Distretto produttivo del Ficodindia di Sicilia, che è partner di Expo Food and Wine. Così come tanti partner che confermano la loro fiducia per il 4 anno e nuove realtà si sono avvicinate a quello che è nato come evento oggi diventato una piattaforma di promozione tra cui il MAAS- Mercato Agroalimentare Sicilia, Ristoworld, Electrolux e quest’anno anche il patrocinio del Consorzio di Tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP”.

Durante l’incontro sarà presentato da Carmelo Danzì il Distretto Produttivo del Ficodindia di Sicilia, insieme ai comuni dei quattro poli produttivi (S. M. di Belice , Roccapalumba , San Cono e Belpasso ), alla presenza dei venti sindaci e di Gino Ioppolo, sindaco di Caltagirone. Inoltre, saranno presenti i presidenti dei 5 della Sicilia che ricadono negli areali produttivi e per loro interverrà l’Ing. Cettino Bellia, parteciperanno i rappresentanti del mondo agroalimentare con in testa l’Agres , la più grande industria di trasformazione del ficodindia. E interverranno i produttori Rosolino Romano e Andrea Abruzzo che hanno investito solo a ficodindieto.

Programma:

La tavola rotonda ‘IL TUO TERRITORIO, IL TUO BUSINESS’

Ore 16.00 I SESSIONE

Alessandra Ambra, Founder e Direttore Generale Expo Food and Wine

Luigi Salvo, Direttore Giornale VinoCibo

Giuseppe Guagliardi, Presidente Vicario MAAS Mercato agroalimentare Sicilia

Salvo Milluzzo, Direttore Consorzio Arancia Rossa

Salvo Laudani, Presidente Fruit Imprese Sicilia

Anna Martano, Prefetto AIGS Sicilia

Andrea Finocchiaro, Presidente Ristoworld

Modera: Giuliana Avila Di Stefano

Ore 16.45 II SESSIONE

Carmelo Danzì , Coordinatore del Distretto Produttivo del Ficodindia di Sicilia

On. Gino Ioppolo, in rappresentanza dei Sindaci

Cettino Bellia, In rappresentanza dei GAL

In rappresentanza delle aziende della filiera

Rosolino Romano

Andrea Abruzzo

Modera: Carmelo Danzì

Ospite d’Onore

Oscar Farinetti, Fondatore della catena Eataly

Saluti

Al termini dell’iniziativa seguirà degustazione di prodotti tipici offerti dal Distretto produttivo del Ficodindia di Sicilia e dal Consorzio di Tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP.