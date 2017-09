Antico e contemporaneo, tradizione e innovazione. La Mostra olografica Castelli in aria di Rossella Pezzino de Geronimo, fotografa e visual artist, è un innesto di bellezza in un luogo suggestivo come il vasto complesso monumentale Terme della Rotonda, in via della Mecca, nel centro storico di Catania, comprendente strutture termali di epoca romana, datate al I-II secolo d.C. trasformate in chiesa in epoca bizantina dedicata alla Vergine Maria.

Orari di apertura della mostra

La mostra è aperta dal 9 settembre al 9 ottobre, a ingresso gratuito, da martedì a domenica dalle 17 alle 21, nell’ambito di Wondertime Catania, la mostra diffusa in 31 location della città, ideata proprio da Rossella Pezzino de Geronimo e realizzata con la collaborazione dell’associazione culturale Dietro le quinte.

Domenica 24 settembre 2017 alle 19,o0 le Terme della Rotonda ospiteranno L’incontro con l’artista per approfondire i temi dell’arte, per entrare nello straordinario mondo degli ologrammi, per carpire l’iter emozionale e artistico che ha portato Rossella alla realizzazione delle cinque opere presenti.

La mostra è un’antologica dell’artista che dal 2012 si dedica alla creazione di ologrammi. “Ognuno di loro – spiega – racchiude un momento specifico della mia vita, un’emozione, uno stato d’animo. Il fil rouge di tutti gli ologrammi è la farfalla come segno di vita, di rinascita, di bellezza, di leggerezza. Sono immagini d’impatto che raccontano la vita nelle sue varie fasi”.

Le opere di Rossella Pezzino de Geronimo sono caratterizzate da uno stile poetico e fortemente simbolico in cui il fruitore è chiamato a interagire con forze ed energie della natura come l’acqua e il fuoco, la terra e l’aria, la luce e il buio, il ciclo della vita e quello della rinascita.