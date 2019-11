Caso Segre. “Adottare iniziative per la memoria, contro l’odio e il razzismo”, questo l’invito che Leoluca Orlando, presidente AnciSicilia, rivolge ai sindaci siciliani di tutti gli schieramenti politici, in occasione della grande manifestazione a sostegno della senatrice Liliana Segre che si svolgerà a Milano il prossimo 10 dicembre, giornata in cui si celebra il 71° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani.

Caso Segre, il presidente di Anci Sicilia: “Assistiamo ad un preoccupante crescendo di odio”

“In un momento storico difficile e complesso, come quello che stiamo vivendo – spiega il presidente Orlando – in cui si assiste ad un preoccupante crescendo di odio che spinge gli uni contro gli altri, è necessario che le istituzioni intervengano con la massima incisività, forza e autorevolezza. Sono del parere che non si possa dare ulteriore spazio alle esitazioni e ritengo oltremodo utile che tutti i sindaci si trovino insieme e d’accordo con l’obiettivo di sottolineare l’importanza della democrazia e della convivenza civile.”

“Ci tengo a sottolineare – conclude il presidente dell’Associazione dei comuni siciliani – che numerosi comuni dell’Isola si apprestano a conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice Segre la quale, già dallo scorso 15 giugno, è anche cittadina onoraria di Palermo”.