Case vacanza ad agosto. Analisi di CaseVacanza.it sulle mete low cost per l’estate 2019: La Sicilia resta regina del risparmio, sull’isola si trovano 6 delle 20 località più economiche.

Case vacanza ad agosto: in Sicilia il maggior numero di località low cost

Sicilia, Puglia e Calabria non sono solo zone ideali dove trovare spiagge da sogno per godersi le vacanze estive, ma anche le regioni più adatte per chi vuole godersi un po’ di meritato relax senza svuotare il portafogli. E’ quanto emerge dall’ultima analisi sulle prenotazioni per il mese di agosto di CaseVacanza.it, portale leader in Italia nel settore degli affitti turistici, che ha individuato la Sicilia come la regione con il maggior numero di località low cost per il mese più caldo dell’anno.

Al vertice della classifica delle 20 mete più economiche si trova Modica, in provincia di Ragusa, dove per una settimana in una casa vacanza per quattro persone vengono richiesti in media 343 euro. Segue a stretto giro (344 euro) Casalabate, in provincia di Lecce, mentre chiude il podio un’altra siciliana, Ragusa, con una richiesta media di 358 euro per una settimana ad agosto.

In tutto le località siciliane presenti nella top 20 sono ben 6: oltre a Modica e Ragusa, si trova in classifica un’altra città della Val di Noto, Ispica (RG), mentre bisogna spostarsi sul versante occidentale dell’isola per soggiornare a Licata (AG), Trapani (TP) e Isola delle Femmine (PA), dove i prezzi si alzano parecchio, sforando anche i 600 euro a settimana. Insieme alla Sicilia sono la Puglia e la Calabria, rispettivamente con 4 e 3 mete in classifica, le altre regioni con i prezzi più abbordabili per il mese di agosto.

Nonostante il dominio in classifica di queste tre regioni, che con 13 mete su 20 costituiscono in totale il 65% delle principali località per una vacanza low cost, chi vuole passare un’estate all’insegna del risparmio non deve però restringere il proprio radar di ricerca sul Sud Italia.

Diverse opzioni economiche anche nelle regioni centrali e settentrionali del paese

In tutto il Centro e il Nord si trovano infatti diverse opportunità per le proprie vacanze, a partire da Recanati (MC) dove la richiesta media per una settimana per quattro persone è di soli 362 euro. Trovano spazio in classifica anche Porto Sant’Elpidio (FM), Lido Adriano (RA) e Radicofani (SI), dove è possibile trovare una casa vacanza per il mese di agosto con una cifra inferiore ai 600 euro.

Dalla classifica delle case vacanze ad agosto, inoltre, emerge come le zone più alla portata di chi ha un budget contenuto siano quelle meno centrali, confinanti con i centri più “popolari”: ne sono un esempio le città del ragusano (Ragusa, Modica e Ispica), dalle quali risultano facilmente raggiungibili le ben più costose località nella provincia di Siracusa, come Noto o Marzamemi. Discorso equivalente in Puglia, dove chi vuole raggiungere il Salento potrà risparmiare soggiornando a Castellaneta e Maruggio, in provincia di Taranto, spendendo tra i 500 e i 550 euro a settimana. In Liguria sono invece Noli (575 euro) e Celle Ligure (388 euro) in provincia di Savona, a permettere un notevole risparmio rispetto alle vicine Portofino e Rapallo o, sul versante opposto, Sanremo e Alassio.

«Nonostante un’attenzione mediatica e una fama crescente, il Sud Italia rimane per i vacanzieri un’opportunità di risparmio – dichiara Francesco Lorenzani, Amministratore Delegato di Feries srl, proprietaria di CaseVacanza.it – In particolare, questo è vero per chi sceglie di alloggiare ai confini delle zone più rinomate, meno battute dal turismo di massa e dove i prezzi rimangono più bassi della media, grazie a un’offerta comunque consistente e una domanda inferiore rispetto alle aree limitrofe».

Di seguito la tabella con le località più economiche prenotate su CaseVacanza.it per il mese di agosto 2019:

Prezzo medio a settimana per 4 persone

1.

Modica

Ragusa

Sicilia

€ 343

2.

Casalabate

Lecce

Puglia

€ 344

3.

Ragusa

Ragusa

Sicilia

€ 358

4.

Recanati

Macerata

Marche

€ 362

5.

Sellia Marina

Catanzaro

Calabria

€ 384

6.

Celle Ligure

Savona

Liguria

€ 388

7.

Isola di Capo Rizzuto

Crotone

Calabria

€ 496

8.

Castellaneta

Taranto

Puglia

€ 504

9.

Licata

Agrigento

Sicilia

€ 517

10.

Marina di Gioiosa Ionica

Reggio Calabria

Calabria

€ 529

11.

Maruggio

Taranto

Puglia

€ 549

12.

Porto Sant’Elpidio

Fermo

Marche

€ 553

13.

Lido Adriano

Ravenna

Emilia-Romagna

€ 556

14.

Noli

Savona

Liguria

€ 575

15.

Ispica

Ragusa

Sicilia

€ 578

16.

Margherita di Savoia

Barletta-Andria-Trani

Puglia

€ 585

17.

Trapani

Trapani

Sicilia

€ 602

18.

Radicofani

Siena

Toscana

€ 603

19.

Pescara

Pescara

Abruzzo

€ 615

20.

Isola delle Femmine

Palermo

Sicilia

€ 616