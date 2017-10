Bruno Tedino ha diramato la lista dei convocati per la trasferta del Palermo sul campo del Carpi, match valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie B (in programma domani sera alle 20.30 allo Stadio ”Sandro Cabassi”)

La formazione

Ecco l’elenco completo dei 21 giocatori scelti da Tedino:

PORTIERI: Pomini, Posavec.

DIFENSORI: Accardi, Cionek, Dawidowicz, Struna, Szyminski.

CENTROCAMPISTI: Chochev, Fiordilino, Gnahoré, Jajalo, Morganella, Murawski, Rispoli, Rolando.

ATTACCANTI: Coronado, Embalo, La Gumina, Monachello, Nestorovski, Trajkovski.