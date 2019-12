Caro voli Sicilia: novità per la continuità territoriale della Sicilia, è stato approvato l’emendamento in merito.

In seguito all’approvazione dell’emendamento, i cui firmatari sono stati Matteo Renzi, Valeria Sudano e Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva in senato, sono previste durante il primo anno delle tariffe agevolate per persone con disabilità, studenti e lavoratori.

Caro voli Sicilia: gara tra vettori aerei e tariffe più basse

Avrà luogo inoltre una gara tra i vettori aerei e se tutto andrà a buon fine è previsto un netto calo dei costi a favore di tutti.

“È stata riconosciuta una cosa ovvia, che però in tutti questi anni tanto ovvia non era e cioè che la Sicilia è un’isola. Nessun ponte, niente treni ad alta velocità, prezzi degli aerei alle stelle: può andare nel continente solo chi se lo può permettere, una roba da Medioevo. Finalmente da stanotte non è più così” ha commentato Faraone in seguito all’approvazione dell’emendamento.

La Sardegna, altra regione italiana di natura insulare, ha da tempo accesso ad una continuità territoriale, agevolazione che spetta di diritto anche ai siciliani.

A tal proposito è intervenuta anche Valeria Sudano che ha dichiarato che i siciliani non saranno più cittadini di serie B e che sarà finalmente possibile bandire gare, nel rispetto delle regole comunitaria, per l’assegnazione di tratte agevolate per l’intero territorio siciliano.

Le nuove tariffe sociali saranno applicate a partire dal 2020 e saranno gestite dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che deciderà su quali rotte intervenire.

“Si è tentato più volte di arrivare a questo risultato e finalmente la Sicilia avrà la stessa misura di perequazione della Sardegna sul trasporto aereo. È l’acquisizione di un diritto che attendevamo da tempo e che finalmente è realtà” ha commentato la Sudano.

Caro voli Sicilia: il governo Musumeci dalla parte degli studenti

Neanche il governo Musumeci rimane con le mani in mano e a favore di tutti gli studenti che rischiano di non rientrare a casa per il periodo natalizio, a causa dei costi aerei elevati, mette a disposizione una linea di pullman ad un costo simbolico.

Insieme all’Azienda siciliana trasporti, fino ad 8 pullman dal costo di 10/30 euro garantiranno la possibilità anche ai meno abbienti di tornare a casa per Natale.

“Di fronte al cinismo dei vertici Alitalia e all’insensibilità del governo centrale la Regione viene in soccorso di quei giovani studenti siciliani fuori sede, impossibilitati a sopportare il vergognoso costo del biglietto aereo – ha commentato Musumeci-. In alcuni casi, si superano gli 800 euro. Per noi si tratta di una battaglia per la giustizia che condurremo senza tregua” ha concluso affermato il presidente Nello Musumeci.

Le prenotazioni per il nuovo servizio potranno essere effettuate all’Ast. I pullman partiranno da Milano con soste a Roma e Napoli e saranno in attività dal 20 al 23 dicembre e dal 5 al 7 gennaio.