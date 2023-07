PALERMO (ITALPRESS) – “Nei primi sei mesi del 2023 le tariffe dei voli in Italia sono salite del 50%. Talvolta i prezzi delle compagnie low cost sono addirittura superiori rispetto a quelli dei voli di linea. Da un’indagine di Altroconsumo risulta che i costi accessori possono far aumentare il prezzo iniziale del biglietto anche del 545%. Ormai non è più solo un problema per le rotte da e per la Sicilia, ma è l’intero sistema Paese a essere sotto il ricatto di una vera e propria ‘lobby dei volì, che specula sulla pelle degli italiani. La nostra battaglia continua senza se e senza ma. I cittadini prima di tutto”. Così, in un post su Facebook, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.



– Foto: Agenzia Fotogramma –