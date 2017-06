Grande ritorno di Carmen Consoli in Sicilia un evento unico che inaugura il tour estivo della cantantessa, e in contemporanea l’inaugurazione della stagione di spettacoli al Teatro Greco Romano di Catania e la rassegna di eventi curata dal Teatro Massimo Bellini di Catania.

Tre date quindi (8/9/10 giugno, ore 21) e tre luoghi diversi della sua città alla quale l’artista è molto legata. Un evento unico che vedrà nel concerto di Carmen Consoli la partecipazione dei solisti del Teatro Massimo. “Sono orgogliosa d’appartenere ad una terra capace di dar vita a tanta bellezza e cultura” ha dichiarato.

Mentre è ancora in corso il tour “Eco di sirene”, che la vede sul palco con altre due donne (Emilia Belfiore al violino e Claudia della Gatta al violoncello), Carmen già progetta il tour estivo – prima della ripresa europea in autunno di “Eco di sirene”.

Il tour estivo

Sui grandi palchi estivi suonerà con una band di ben sette elementi, sette straordinari musicisti che l’hanno già accompagnata – ognuno in momenti diversi – nei progetti affrontati negli ultimi anni: oltre lei stessa, alle chitarre ci sarà Massimo Roccaforte, al suo fianco come chitarrista e mandolinista sin dagli esordi nei piccoli locali catanesi nel lontano 1993; due i violinisti – Emilia Belfiore (già in “Eco di sirene”) e Adriano Murania (primo violino del Teatro Bellini di Catania, con la Consoli in vari tour teatrali ed esteri); quest’ultimo suonerà anche la viola.

Al violoncello ci sarà nuovamente Claudia della Gatta, mentre saranno ai fiati Concetta Sapienza e alle percussioni Alessandro Monteduro, incontrato per la Notte della Taranta 2016, di cui è stata Maestro Concertatore; al pianoforte Elena Guerriero, da anni assistente personale dell’artista e sua tastierista.