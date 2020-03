Carabinieri contagiati Palermo. Sono 12 i carabinieri del comando provinciale di Palermo contagiati dal coronavirus.

Le condizioni dei militari risultati positivi sono buone; rimangono in quarantena, così come i loro familiari. Il primo militare contagiato era rientrato dalla settimana bianca a Ortisei, lo scorso 24 febbraio. Il 25 è andato a lavorare, ma stava male e dopo 4 ore è stato rimandato a casa.

Dopo gli otto ufficiali e tre sottufficiali, risultati positivi al test la scorsa settimana, se n’è aggiunto un altro, l’unico dei 37 sottoposti al tampone dopo i primi 11 contagiati.

Carabinieri contagiati Palermo: Sicilia ancora in fondo alla classifica

In Sicilia i casi positivi al Covid-19 (213 è il dato appena aggiornato dalla Regione) rappresentano lo 0,0043 per cento del totale degli abitanti nell’isola, pari a 4.999.891 in base all’ultimo censimento Istat del 2018.

La media nazionale è intorno allo 0,05%. L’isola si trova in basso alla classifica delle Regioni, dietro ci sono Basilicata, Molise e Calabria.