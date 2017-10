Tra le nuove dimore ammesse nel 2017 alla prestigiosa associazione Relais&Chateâux, tre sono le eccellenze italiane. Di queste, per grande soddisfazione nostra, ben 2 si trovano in Sicilia. Parliamo di Capofaro Malvasia & Resort di Malfa nell’isola di Salina e della Locanda Don Serafino di Ragusa Ibla.

Stretti requisiti d’accesso

È risaputa la stretta selezione che il network di hotel di charme e ristoranti gourmet riserva agli aspiranti soci. D’altronde le linee guida da rispettare per essere ammessi vanno ben oltre la semplice ristorazione, la prontezza dei servizi e il personale qualificato. Relais&Chateâux richiede la valorizzazione della cultura e il legame diretto con la storia del territorio ospitante, il comfort assoluto riservato al cliente, la peculiarità degli ingredienti nella ristorazione e l’originalità degli spazi negli hotel.

Capofaro Malvasia & Resort

Capofaro Malvasia & Resort si staglia quale esclusiva dimora presso Malfa, sull’isola di Salina. Con vista sul Mar Tirreno i cinque acri di vigneto che circondano il Resort lo rendono il sogno di ogni ospite sotto la stella dell’Art de Vivre. Il vigneto è destinato alla produzione del prestigioso vino locale, la celebre Malvasia, ed è curato dalle attenzioni della famiglia Tasca d’Almerita. L’unione della Malvasia alla cucina del giovane chef Ludovico De Vivo lasciano agli ospiti la certezza di aver goduto di una delle esperienze d’eccellenza nel Mediterraneo.

Locanda Don Serafino

La Locanda Don Serafino si trova nel cuore barocco di un palazzetto ottocentesco. Già due volte premiata con la stella Michelin, entra ragionevolmente a far parte dell’elenco Relais&Chateâux. Volendo per un momento distogliere l’attenzione dalla cucina sopraffina dello chef Vincenzo Candiano, la sola architettura della Locanda meriterebbe un premio a sé. Parliamo di una struttura in pietra a vista e una scala che risale al XIV secolo che sposano in un’equilibrata contraddizione lo stile contemporaneo e minimalista delle 10 camere disponibili.

“Per perfezionare i servizi dell’hotel – afferma lo Chef stellato Vincenzo Candiano – abbiamo fatto alcune modifiche, in modo da poter essere più a 360° con l’ospite, per coccolarlo e farlo sentire completamente a proprio agio: abbiamo allungato il tempo della colazione fino alle 11.30, abbiamo in progetto di realizzare anche una piccola piscina e di accrescere il personale affinché gli ospiti possano avere delle figure di riferimento in ogni momento del loro soggiorno per soddisfare il bisogno che hanno di sapere chi sono i padroni di casa, qual è la loro storia e se sono presenti nelle loro attività”.

Un obiettivo condiviso da un grande team

“Un riconoscimento prestigioso, – spiega Candiano – raggiunto grazie all’operato svolto quotidianamente dal team della grande famiglia della Locanda, che come sempre mette la propria Anima in tutto quello che fa, che dà orgoglio a noi, alla città di Ragusa, poiché è il primo Relais & Châteaux in provincia e in Sicilia: assieme alla Locanda ha fatto il suo ingresso in associazione anche Capofaro Malvasia & Resort di Salina. Due realtà in due punte diverse dell’isola che la uniscono virtualmente, grazie alle loro peculiarità e all’attenzione mostrata per migliorare sempre di più i servizi offerti ai loro esclusivi ospiti”.