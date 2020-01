ROMA (ITALPRESS) – Sono stati 686 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta Italia per i festeggiamenti di Capodanno. Lo scorso anno erano stati 658. Il numero maggiore di interventi si registra in Emilia Romagna, dove sono stati 107. A seguire Lombardia, con 92 interventi, Lazio con 80, Campania e Puglia, 62, Toscana, 60, quindi la Sicilia, con 42. Nessun intervento in Molise. A renderlo noto sono gli stessi vigili del fuoco su Twitter.

(ITALPRESS).

abr/red

01-Gen-20 10:18