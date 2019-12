Capodanno 2020 a Palermo. PuntoeaCapo Srl, diretta da Nuccio La Ferlita, si è aggiudicata l’organizzazione delle feste che la notte di capodanno si svolgeranno nelle due piazze individuate dalla Giunta comunale di Palerm.

In Piazza Giulio Cesare si esibiranno Mario Biondi e i Babil On Suite, con la conduzione di Filippo Marsala; nell’area antistante il Giardino “Giuseppe Impastato” di San Giovanni Apostolo saranno protagonisti “Nino Frassica & Los Plaggers Band” e “Lello Analfino & Tinturia”, con la conduzione di Eliana Chiavetta.

La scelta è stata motivata anche dall’aver proposto artisti di analogo spessore per le due piazze.

“Ci aspettiamo non una ma due splendide feste di piazza – hanno detto il Sindaco e l’assessore Darawsha – per iniziare al meglio il nuovo anno all’insegna di una città viva e vitale dal centro alle periferie.”

Capodanno 2020 a Palermo: i concerti a Piazza Politeama

In PIAZZA GIULIO CESARE sarà protagonista una delle più belle voci soul contemporanee MARIO BIONDI: il crooner catanese si potrebbe definire “Il soul della Sicilia”, è l’unico rappresentate italiano al mondo di questo genere. Nel 2016 ha festeggiato 10 anni di carriera con un best of di grandi successi che riproporrà dal vivo accompagnato da una band d’eccezione.

A scaldare il palco della piazza una delle band siciliane più amate per la contaminazione di sonorità dal sapore internazionale: i BABIL ON SUITE, l’incontro di personalità estroverse e peculiari, una contaminazione di sonorità tra elettro swing e funky rap. Il tutto, con la conduzione di FILIPPO MARSALA, tra gli speaker e i conduttori siciliani che hanno maggior fama in Italia.

Nell’area antistante il GIARDINO “GIUSEPPE IMPASTATO” DI SAN GIOVANNI APOSTOLO grande festa e divertimento con NINO FRASSICA & LOS PLAGGERS BAND: l’amatissimo attore sarà accompagnato dalla band formata da sei formidabili musicisti, il cui nome è la fusione tra Platters e plagio. Lo show sarà un originalissimo e coinvolgente “concertocabaret”. Una grande festa, un’operazione di memoria musicale con un repertorio formato da oltre cento brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime, pur mantenendo la propria identità, sono tagliate e ricucite alla maniera di Frassica.

Sul palco arriverà anche la band icona della Sicilia “LELLO ANALFINO & TINTURIA” che farà cantare e ballare portando ironia, protesta e voglia di normalità: i loro più grandi successi di oltre vent’anni di carriera con tanta sperimentazione e voglia di divertirsi e divertire il pubblico. In puro stile “made in Sicily”. A fare gli onori di casa sarà la brava conduttrice palermitana Eliana Chiavetta, volto noto della tv siciliana, speaker radiofonica.

In entrambe le piazze, intrattenimento e musica saranno protagoniste del dj set e le feste saranno raccontate “on air” dalle radio in ogni piazza.