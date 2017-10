CATANIA – Nei giorni scorsi, personale del Commissariato Borgo-Ognina, unitamente a personale Asp e Corpo Forestale della Regione Sicilia, ha effettuato un controllo presso un’attività commerciale alberghiera e di ristorazione ubicata sul lungomare di Catania.

Nel corso dell’accertamento, è stato verificato che nei locali destinati a cucina erano in corso d’opera lavori edili di ristrutturazione realizzati da un cantiere edile in nero. Dalle dichiarazioni del titolare della ditta edile esecutrice dei lavori è emerso che gli operai non erano stati sottoposti a visita medica, non erano stati formati sull’uso delle attrezzature di lavoro, né erano mai stati valutati i rischi per la sicurezza. Gli operai non indossavano neanche le previste scarpe antiinfortunistica.

Indagato il titolare della ditta edile

Per queste ragioni il titolare è stato indagato in stato di libertà per i reati previsti dalla normativa sulla sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lvo 81/2008. Inoltre, è stato accertato che gli estintori portatili presenti in cucina erano scaduti a Luglio 2017 e due di essi nel gennaio 2017, i locali destinati a spogliatoio per i dipendenti operanti nella cucina, cioè i 3 cuochi, risultavano sprovvisti di sistemi di areazione e in carenti condizioni di igiene e di pulizia.

Sono state accertate condizioni igieniche carenti anche nel tratto di cucina non interessata dai lavori. I locali tecnici in prossimità dei locali cucina si trovavano in cattivo stato di conservazione, per la presenza di macchie di umidità, risalenti dal pavimento con intonaci screpolati. Per queste violazioni si procederà alle relative contestazioni a carico dell’amministratore della società proprietaria della struttura alberghiera, che è stata oggetto del controllo.