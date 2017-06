Questo è la storia di un cane molto speciale che ha un ottimo rapporto non soltanto con gli umani ma anche con i suoi simili e con altri animali. Il labrador protagonista di questa storia ha un amico che va oltre la vostra immaginazione.

In un paesino dell’Irlanda, praticamente ogni giorno avviene un rituale bellissimo: un cane scende le scale, si tuffa in mare e va verso l’amico. Non immaginerete mai di chi si tratta…..ebbene si: un delfino, Duggie.

Un legame speciale

Comincia a nuotare e a giocare con lui, poi, quando si è stancato, lo “saluta” e torna a riva ad asciugarsi e a prendersi i meritati complimenti dal padrone. Uno straordinario esempio di amicizia e amore fra animali. Il loro rapporto è ormai molto speciale e Ben non riesce più a fare a meno di vederlo ogni giorno.