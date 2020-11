Giancarlo Cancelleri, viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, ospite di Casa Minutella, il programma condotto da Massimo Minutella su BlogSicilia.it ha dichiarato: “Mi ricandiderò come Presidente della Regione Siciliana perché amo la mia terra”.

Riferendosi all’emergenza Covid Cancelleri ha aggiunto: «Scongiuro il lockdown nazionale perché sono convinto che l’attuale azione di misure restrittive in relazione alle criticità regionali sia la migliore soluzione. Non possiamo, infatti, pensare che la Lombardia, che ha una certa gravità, possa essere comparabile alla Basilicata. Perché rischiamo di chiudere territori che non hanno bisogno di fermarsi, al momento, completamente.

Nessuno si è mai impegnato e occupato sul serio del Meridione. Mentre i deputati di qualunque partito del Nord, quando c’era da trattare, facevano fronte comune, al Sud ci siamo sempre continuati a dividere, permettendo così ad alcuni Governi, forti dei no provenienti dai nostri territori, di finanziare le opere del Nord». Quello che ci vuole, ha detto il viceministro, è «un gioco di squadra tra le Istituzioni».

