Archiviato il turno di riposo, la “Berretti” del Catania torna in campo e conquista la seconda vittoria consecutiva: i ragazzi guidati da Giovanni Pulvirenti veleggiano a punteggio pieno. Dopo il 2-0 inflitto oggi alla Sicula Leonzio al “Binanti” di Scordia, sono 6 le reti realizzate e la porta difesa da Fabiani è ancora inviolata. Decisiva, nel finale, l’accelerazione rossazzurra: al 37° azione corale, cross di Manneh e colpo di testa vincente dell’attaccante classe 2001 Emanuele Pecorino; al 43°, suggerimento di Di Grazia per Alessandro Arena, che supera il portiere in uscita con il classico “colpo sotto”.

Mister Pulvirenti commenta: “Abbiamo trovato un avversario equilibrato e ben messo in campo, già nel primo tempo abbiamo cercato di sbloccare la gara ed abbiamo collezionato occasioni con Napolitano, Di Stefano, Calì e Papaserio. Nel secondo tempo siamo stati “sul pezzo”, abbiamo mantenuto lucidità e cercato il pertugio giusto; infine siamo riusciti a trovarlo ed abbiamo poi legittimato la vittoria. Ci siamo espressi bene ed anche chi è subentrato si è fatto trovare pronto: non è un caso che tre di loro siano entrati nelle azioni dei gol. Buon segno, alla crescita individuale si abbina quella collettiva”.

Campionato Nazionale “Dante Berretti” 2017/18 – Terza giornata

Stadio Comunale “Aldo Binanti” di Scordia

SICULA LEONZIO-CATANIA 0-2

Marcatori: st 37° Pecorino, 43° Arena.

SICULA LEONZIO: Longhitano E.; Santitto (5°st Caponnetto), Brunetti, Giambanco (30°st Zenzaro), Scacciante, Selvaggio, Rausi (30°st Strano), Samperi, Maggio, Santapaola, Vitale V. (42°st Caruso). A disposizione: Salerno; Ferlito, Longhitano D., Cucuzzella, Vitale G.. Allenatore: Alderisi.

CATANIA: Fabiani; Florio, Manneh, Lombardo, Giuffrida, Berti, Di Stefano (35°st Arena), Papaserio, Napolitano (30°st D’Arrigo), Condorelli (30°st Pecorino), Calì (15°st Di Grazia). A disposizione: Manno; Rosalia, Algiati, Zannini, Bulla, Palermo, Camuti, Marchese. Allenatore: Pulvirenti.

AMMONITI: Rausi, Santitto e Selvaggio (S), Berti (C).

ARBITRO: Campisi di Siracusa.

ASSISTENTI: Sorace e Rizza di Catania.