Sono oltre tre milioni le vaccinazioni già completata in Sicilia, un dato che colloca l’Isola in fondo alla classifica delle regioni più virtuose per somministrazioni, ma il ritmo è buono e le prospettive pure.

La campagna vaccinale in Sicilia in estate potrebbe subire un’accelerata decisiva grazie all’arrivo di un gran numero di dosi tra luglio e agosto.

“Ci hanno assicurato che ci sarà un aumento significativo di dosi di vaccino sia luglio che agosto – ha comunicato l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza -. L’ufficio del commissario sta facendo un gran lavoro”.

In Sicilia sono state somministrate il 99% delle dosi Pfizer. Gli over 60 che non hanno nessuna particolare patologia sono ancora indirizzati su J&J e AstraZeneca.

In base agli ultimi dati disponibili, riferiti al 30 maggio, la Sicilia ha ricevuto 67 dosi di vaccino ogni 100 abitanti (72 la media nazionale) mentre le dosi somministrate sono state 63 ogni 100 abitanti (69 in Italia). E’ quanto emerge dal rapporto Bankitalia sull’economia in Sicilia.

“Dopo la priorità assegnata ad alcune categorie di soggetti e agli ultra ottantenni, il piano vaccinale si è progressivamente esteso a fasce di età più giovani – si legge nell’indagine – A fine maggio il 40 per cento della popolazione con più di 16 anni aveva ricevuto almeno la prima dose di vaccino, e il 23 per cento aveva completato il ciclo vaccinale, a fronte di un obiettivo posto dal Piano nazionale di vaccinazione del 13 marzo 2021 di arrivare entro fine settembre alla copertura di almeno l’80 per cento della popolazione”.

Vaccini ai turisti

La Sicilia si sta organizzando per assicurare la seconde dose di vaccino ai turisti, l’assessore non immagina “che si vada nell’ordine delle migliaia di turisti che intendono vaccinarsi. Si tratterà di quei cittadini italiani che vengono a trascorrere le vacanze in Sicilia e per tempo prenoteranno le loro dosi. Quindi sono dosi che esistono e si creerà una compensazione fra le regioni nelle distribuzioni successive”.

