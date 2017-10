Al via la III edizione di “Camminando con Tulime”: dal 22 ottobre tornano le passeggiate nella natura per grandi e bambini.

Ripartono le passeggiate nelle Riserve

Anche quest’anno adulti e piccini cammineranno insieme alla scoperta della Natura in Sicilia: giunge alla terza edizione “Camminando con Tulime” con un calendario di passeggiate in Riserve naturali e aree di interesse naturalistico del nostro territorio. Un appuntamento a cadenza mensile promosso da Tulime Onlus che offre l’opportunità di partecipare ad escursioni progettate lungo sentieri di facile percorribilità, dedicato a famiglie con bambini e ad adulti che non vogliono cimentarsi in trekking impegnativi.

Quest’anno anche i sentieri naturalistici

La novità di quest’anno è che non andremo solo all’interno di Riserve Naturali, ma anche lungo sentieri naturalistici di cui la nostra Isola abbonda, non necessariamente inseriti in circuiti ufficiali. Da Ottobre a Giugno andremo ad esplorare i territori e le Riserve delle province di Palermo e Trapani, passeggeremo in alcuni dei più bei sentieri del Parco dei Nebrodi e dei Monti Sicani, accompagnati da una guida naturalistica che ci illustrerà le peculiarità degli ecosistemi delle Riserve e dei luoghi che visiteremo.

Picnic e giochi

Ogni passeggiata prevede una sosta per un rilassante picnic e a seguire le attività di Educazione alla Terra dedicate ai più piccoli per avvicinarsi alla Natura attraverso il gioco. Una vera e propria immersione nella bellezza incontaminata del nostro Pianeta, da vivere con intensità e rispetto, e che ci arricchirà grazie alla condivisione coi compagni di avventura e soprattutto grazie alla presenza sempre gioiosa e autentica dei nostri bimbi.

I progetti solidali di Tulime Onlus

Partecipando alle passeggiate di “Camminando con Tulime”, infine, si contribuisce alla realizzazione dei progetti di Tulime Onlus: tutti i proventi raccolti vengono devoluti all’associazione di Cooperazione che opera in Tanzania e Nepal. Per maggiori informazioni sulle attività dell’associazione si può visitare il sito www.tulime.org. Per informazioni e aggiornamenti sull’iniziativa potete iscrivervi su fb al gruppo “Camminando con Tulime”.

Primo appuntamento a Segesta il 22 ottobre

Il primo appuntamento di quest’anno è una passeggiata lungo un vallone antistante il sito archeologico di Segesta. L’appuntamento è previsto per le ore 10.00 presso il parcheggio dell’Area Archeologica di Segesta. Il parcheggio dell’Area Archeologica in esame NON è quello presso il tempio ma quello di nuova realizzazione, lungo la Provinciale 68. Provenendo da Palermo, una volta usciti a Segesta bisogna seguire le indicazioni a destra per Bruca o Segesta Stazione. Dopo pochi metri sulla sinistra sopra il livello della strada c’è il parcheggio dell’Area Archeologica di Segesta.

Segesta vestita d’autunno

L’autunno in Sicilia è sempre foriero di intense suggestioni, paesaggi dai colori caldi e malinconici che contrastano con la vivace solarità del terso cielo azzurro. Anche il clima diventa mite, ideale per ricominciare a camminare alla scoperta di luoghi di incredibile bellezza della nostra Isola. Il sentiero della prima passeggiata di “Camminando con Tulime” ci conquisterà non soltanto per l’indiscusso interesse naturalistico del territorio in autunno, ma anche per il panorama spettacolare che potremo ammirare mentre camminiamo: il Tempio di Segesta.

Arte e magnifico paesaggio

La passeggiata si snoda lungo le Gole di Segesta, un vallone dalle forme sinuose che si crea quando si prosciugano le acque dei fiumi a valle della collina su cui si erge il magnifico tempio dorico, quasi sempre visibile nel corso della camminata. Un canyon in cui si fondono Natura e Storia: circondati da lecci, sugheri e arbusti caratteristici della macchia mediterranea, respireremo l’atmosfera senza tempo di luoghi che hanno secoli di storia.

Consigli sull’occorrente

Abbigliamento ed equipaggiamento: 1. Scarponcini da trekking a caviglia alta (meglio se impermeabili) 2. almeno 1,5 litri di acqua 3. costume da bagno e telo 4. cappellino, occhiali da sole e screma solare 5. un capo caldo per la sosta (a seconda del clima) 6. giacca impermeabile (a seconda del clima) Materiale/abbigliamento consigliato: 1. bastoncini da trekking 2. indumenti e scarpe di ricambio.

Info e costi

L’escursione avrà un costo di € 10,00* per i soci di Tulime Onlus regolarmente tesserati per l’anno in corso; il costo di ogni singola escursione è di € 6,00. Per i nuovi tesserati, la prima escursione è gratuita. Il costo della tessera annuale a Tulime Onlus è di € 25,00. Bambini 0-10 anni gratuiti; 10-15 anni € 3,00*. Il costo include la copertura assicurativa e la guida. Pranzo a sacco a carico dei partecipanti. Arrivo al luogo d’incontro è con auto propria. L’adesione all’escursione dovrà essere confermata entro le ore 12.00 di sabato 20 maggio.

* Tutti i proventi di “Camminando con Tulime” sono donati all’associazione Tulime Onlus per lo svolgimento dei progetti di cooperazione in Tanzania e Nepal. L’escursione potrà essere annullata da Tulime Onlus senza alcuna responsabilità nei confronti delle persone che hanno manifestato interesse ad aderire. Tulime Onlus si impegna a dare tempestiva comunicazione dell’eventuale annullamento dell’escursione.

Contatti

Marina Ruisi cell. 328 4611576; Giuseppe Di Giorgio cell. 328 2816254. Vi ricordiamo che potete seguire anche il Gruppo Facebook CAMMINANDO CON TULIME per consultare il calendario, gli aggiornamenti sugli eventi, scrivere e vedere le foto delle escursioni precedenti. Sostieni i progetti di Tulime Onlus donando il tuo 5×1000! Codice Fiscale 97176330823.