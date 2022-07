Dopo una breve tregua dall’afa di questi ultimi giorni, domani si prevede possa essere un sabato da caldo record.

Da quanto emerge dai dati diffusi dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute sono infatti 22 i centri urbani previsti con il bollino rosso, che indica il massimo rischio caldo per tutta la popolazione, non solo per le fasce a rischio.

Sono Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo.

Oggi e domani i bollini rossi sono 19 (Bolzano, Brescia e Trieste sono ancora arancioni).