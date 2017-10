Il recupero di Slobodan Rajkovic è stato quasi un’odissea, ma il suo rientro ora sembra davvero vicino. C‘è anche il difensore tra i possibili giocatori in uscita dall’infermeria (quantomai “ricca” in questa fase della stagione), con il programma di recupero che procede spedito.

Il giocatore (operato al ginocchio già a novembre dello scorso anno) ha svolto ieri il primo allenamento con i compagni dopo mesi di fisioterapia, segno che il lavoro di riatletizzazione procede al meglio. Per rivederlo in campo e giocare a pieno ritmo però servirà attendere ancora un po’, così come ha spiegato Bruno Tedino in conferenza stampa.

I TEMPI DI RECUPERO PER ALEESAMI E BELLUSCI

Ecco le sue impressioni sul recupero del centrale serbo: “Non so chi l’abbia scritto, ma non è ancora a posto. Lavora in gruppo, ma non sta bene ancora; detto questo ha però un atteggiamento e modo di allenarsi da campione, un esempio per i compagni”.

TEDINO: “DOMANI GIOCA JAJALO. EMERGENZA? ORMAI SIAMO ABITUATI…”

Poi l’indicazione sui tempi di recupero: “Avrà bisogno di almeno 15 giorni per rivederlo pronto sul piano agonistico. Adesso non può essere schierato, però lo stiamo reinserendo nei ritmi di allenamento e prendere contatto con la palla”.