Ad Ascoli vince la noia, ma il Palermo (almeno per 48 ore) è in vetta alla classifica di Serie B: i rosanero giocano una partita accorta e ottengono un pari a reti bianche al Del Duca, dopo un match avaro di emozioni da ambo le parti e che solo nella ripresa ha visto un sussulto dei siciliani.

Un match che è partito in sordina e che è proseguito a ritmi bassissimi con le due squadre impegnate più a mantenere fitte le maglie del centrocampo che a lanciarsi all’attacco in cerca del gol (esemplare il duello a suon di contrasti durissimi tra Murawski e Addae).

Nel primo tempo due occasioni interessanti per l’Ascoli, prima con Favilli (che di testa anticipa Morganella e manda a lato) e poi con Addae anticipato prima della deviazione sotto porta. Opaca la prova di La Gumina che non riesce ad incidere e viene anche tenuto a bada sul piano del nervosismo dai due centrali dell’Ascoli, PAdella e Gigliotti.

Nella ripresa arriva la mossa di Tedino, che ordina a Rispoli di convergere e puntare lo spazio lasciato al centro: una scelta che frutta dopo 6 minuti, una grandissima occasione su assist di Chochev, ma Lanni ipnotizza l’esterno rosanero.

Poi a metà ripresa, il tecnico dei siciliani stravolge l’attacco, inserendo Coronado e Trajkovski al posto di La Gumina ed Embalo. Il brasiliano prova ad accendersi, ma la migliore condizione è lontana e le sue conclusioni non riescono ad insidiare la retroguardia marchigiana, mentre la partita si trascina verso la conclusione. Un pari che accontenta entrambe e che riporta il Palermo in vetta; ma in casa rosanero l’emergenza (tra infortuni e nazionali) è tutt’altro che finita.

FINE PARTITA

46′ s.t. – TRAJKOVSKI! Palla persa da Baldini e subito cross dalla destra di Coronado: per poco il macedone non riesce a deviare in porta da pochi passi.

45′ s.t. – 3 minuti di recupero

45′ s.t. – Accenno di contropiede dell’Ascoli sulla palla persa dal Palermo, ma De Feo sbaglia tutto: pallon tra le braccia di Posavec.

43′ s.t. – AMMONITO ADDAE. Piede a martello su Murawski

42′ s.t. – Nell’Ascoli esce Favilli ed entra Rosseti.

41′ s.t. – CORONADO! Punizione battuta da 25 metri a cercare di bucare la barriera: la deviazione non beffa Lanni c che blocca senza problemi.

38′ s.t. – Rispoli perde palla in attacco sulla pressione di Buzzegoli, poi pallone che arriva a Trajkovski ma anche lui perde palla.

36′ s.t. – Ancora Murawski in pressione sui portatori di palla dell’Ascoli: il polacco commette fallo su Gigliotti.

33′ s.t. – Palermo che cerca Coronado per aprire il gioco: impreciso però il suo pallone ad allargare per Rispoli che si perde in fallo laterale.

31′ s.t. – CIONEK! Rimpallo sull’ennesimo contrasto ai danni di Murawski e tiro di prima del centrale rosanero: pallone larghissimo.

30′ s.t. – BUZZEGOLI! Conclusione potente di prima da 30 metri: pallone alto sopra la traversa.

29′ s.t. – Tentativo di dribbling dalla destra per Coronado: Mignanelli gli ruba palla, poi Cionek è costretto al fallo tattico su Carpani.

28′ s.t. – Nell’Ascoli esce Loresa Varela ed entra De Feo.

27′ s.t. – Subito una combinazione sull’asse Trajkovski – Coronado, poi l’arbitro ferma tutto per un fallo di Murawski su Addae.

24′ s.t. – DOPPIO CAMBIO NEL PALERMO: esce La Gumina ed entra Trajkovski; esce Coronado ed entra Coronado.

21′ s.t. – Gioco di finte da parte Embalo, che salta Mogos ma viene poi anticipato da Padella prima del tiro. Palermo che prova ad alzare il baricentro.

18′ s.t. – Ascoli che prova ad attaccare dalla sinistra: Bellusci spazza via il cross di Mignanelli, poi Addae sbaglia l’appoggio sulla sinistra e concede palla al Palermo.

15′ s.t. – Palermo che prova ancora a servire Rispoli sull’inserimento: tentativo fallito da Murawski, ma l’arbitro punisce la gomitata (involontaria) dello stesso Rispoli.

12′ s.t. – Tentativo di pallonetto a servire Embalo da parte di Dawidowicz: pallone troppo lungo sulla sinistra e che si perde sul fondo.

10′ s.t. – AMMONITO MORGANELLA. Fallo tattico su Lores Varela.

9′ s.t. – ANCORA RISPOLI!!! Altro inserimento nello spazio con La Gumina che lo serve in area: la difesa dell’Ascoli chiude e concede calcio d’angolo.

7′ s.t. – Bella copertura difensiva di Baldini, che fa ripartire l’azione e costringe Struna al fallo tattico su Favilli.

6′ s.t. – RISPOLI!!! Grande pallone filtrante di Chochev sulla trequarti per Rispoli che si inserisce al centro: solo davanti al portiere viene ipnotizzato da Lanni che blocca.

4′ s.t. – Triangolazione tra Dawidowicz e Murawski e palla diretta a La Gumina a centro area: anticipo di Mogos e calcio d’angolo per il Palermo.

2′ s.t. – Bellusci prova il lancio lungo a servire Morganella sulla sinistra: lo svizzero non riesce nell’aggancio in corsa.

ORE 16.03: INIZIA LA RIPRESA. Nessun cambio all’intervallo nelle due formazioni.

FINE PRIMO TEMPO: dopo 2 minuti di recupero prima frazione di gioco che termine in parità. Poche emozioni al Del Duca: un paio di occasioni interessanti per l’Ascoli, poche azioni d’attacco per il Palermo.

45′ p.t. – Due minuti di recupero. Pallone lungo per Favilli, ma Posavec blocca in uscita.

44′ p.t. – Pallone perso in attacco dal Palermo: Mogos rallenta i ritmi e fa ripartire l’azione dell’Ascoli da Lanni. Embalo e La Gumina in pressing.

41′ p.t. – MURAWSKI! Embalo salta due avversari sulla sinistra ed entra in area: cross arretrato per Murawski, che si vede murato da Carpani il tiro di sinistro dal limite.

39′ p.t. – Colpo di testa di Carpani in area sul cross dalla destra: Posavec si esibisce in una posa plastica e blocca il pallone.

38′ p.t. – Accenno di protesta di Embalo per il contrasto subito da Mogos: per l’arbitro non è fallo, ma la sbracciata del rumeno è evidente.

37′ p.t. – Buona trama offensiva del Palermo: incursione di Chochev, pallone per Murawski che a sua volta serve Rispoli per il cross dalla destra. Padella spazza via.

34′ p.t. – RISPOLI! Percussione sulla destra e tiro improvviso di destro ad incrociare sul secondo palo: pallone largo non di molto.

33′ p.t. – ADDAE! Gol sfiorato dal ghanese, che colpisce in area piccola sul cross dalla destra: solo la deviazione in angolo di un giocatore rosanero salva Posavec.

32′ p.t. – Murawski prova a ripartire in contropiede, ma perde sul pressing avversario: Mignanelli sfonda sulla sinistra e guadagna calcio d’angolo.

30′ p.t. – AMMONITO MURAWSKI. Fallo in ritardo su Addae.

29′ p.t. – LA GUMINA! Tiro da 30 metri dopo un bello stop di petto: pallone alle stelle.

28′ p.t. – Nell’Ascoli esce Bianchi (infortunio), entra Addae.

26′ p.t. – EMBALO! Cross dalla destra prolungato da La Gumina: Embalo sulla sinistra punta l’uomo e prova il destro in area. Il rimpallo fa impennare il pallone favorisce la presa sicura di Lanni in area piccola.

25′ p.t. – Gioco fermo al Del Duca per un infortunio a Bianchi dell’Ascoli: esce dal campo sconsolato, in arrivo la sostituzione.

23′ p.t. – Scaramucce tra Padella e La Gumina, che si innervosisce per una manata al volto e viene richiamato dall’arbitro Pinzani.

22′ p.t. – FAVILLI! Cross insidioso a centro area con Favilli che batte sul tempo Morganella e stacca di testa indisturbato: pallone largo sul secondo palo. Che rischio per il Palermo!

20′ p.t. – OCCASIONE PALERMO! Angolo battuto dalla sinistra dal Palermo, sul quale vanno tutti a vuoto: il rimpallo favorisce la difesa dell’Ascoli, che dall’area piccola spazza via il pallone.

19′ p.t. – Fallo sulla trequarti ai danni di Dawidowicz e punizione per il Palermo dalla destra: Dawidowicz batte in mezzo, ma Gigliotti respinge di testa.

16′ p.t. – Pallone recuperato da Murawski e triangolo con Embalo, che spinge la difesa a fare fallo sul giocatore polacco. Poi tentativo di verticalizzazione troppo lungo per La Gumina.

13′ p.t. – Ancora un malinteso in casa Ascoli: Mogos attacca sulla destra, ma Favilli non intende la scelta di passaggio. Palermo che recupera palla ma fatica a trovare spazi.

12′ p.t. – Continua il possesso palla dell’Ascoli, con La Gumina che fallisce l’aggancio a centrocampo. Bianconeri che cercano di allargare il campo appoggiandosi alle fasce. Poi Palermo che recupera palla e fallo su Murawski.

8′ p.t. – Fallo tattico di Rispoli a fermare Lores Varela sulla destra: l’arbitro Pinzani decide di non ammonirlo, solo un richiamo verbale.

6′ p.t. – Ancora Ascoli che prova a sfondare sulla destra: Mogos recupera palla, ma il suo cross è impreciso e respinto in fallo laterale.

5′ p.t. – Murawski fa girare palla sulla trequarti e serve Embalo largo a sinistra, ma il guineano è in posizione di fuorigoco.

3′ p.t. – Occasione Ascoli: Favilli prende d’infilata la difesa, entra in area ma è lì che sbaglia il cross basso per Carpani. Palermo che recupera palla.

1′ p.t. – Subito tentativo di incursione dell’ex rosanero Lores Varela, che però commette fallo di sfondamento su Murawski.

ORE 15.01: INIZIA LA PARTITA

ORE 14.58: Squadre in campo al Del Duca. Palermo in completo rosanero, Ascoli in maglia bianconera a striscie verticali.

Il Palermo va a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato e della prima in assoluto in trasferta: a sorpresa, Tedino tiene fuori Trajkovski, con la coppia inedita La Gumina-Embalo in attacco.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI: 1 Lanni; 14 Mogos, 24 Padella, 13 Gigliotti, 33 Mignanelli; 8 Carpani, 20 Buzzegoli (cap.), 6 Bianchi; 10 Lores Varela, 30 Favilli, 29 Baldini.

A disposizione: 32 Ragni, 4 De Santis, 7 Santini, 9 Rosseti, 11 De Feo, 18 Parlati, 19 Addae, 21 Castellano, 23 Cinaglia, 25 Florio, 26 Pinto, 27 Clemenza.

Allenatore: Fulvio Fiorin.

PALERMO: 12 Posavec; 15 Cionek, 6 Struna, 2 Bellusci; 3 Rispoli, 35 Murawski, 28 Dawidowicz, 18 Chochev, 17 Morganella (cap.); 11 Embalo; 20 La Gumina

A disposizione: 1 Maniero, 22 Pomini, 4 Accardi, 7 Trajkovski, 8 Jajalo, 10 Coronado, 13 Gnahoré, 21 Fiordilino, 24 Szyminski.

Allenatore: Bruno Tedino.

ARBITRO: Riccardo Pinzani (Empoli).

Assistenti: Pasquale Cangiano (Napoli) – Michele Grossi (Frosinone).

Quarto ufficiale: Luca Massimi (Termoli).