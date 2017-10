I brownies, dolci che fanno parte della tradizione americana, fatti con un impasto di cioccolato e frutta secca, sono ormai entrati a far parte del nostro quotidiano. Però, golosa come sono, ho voluto provare a sostituire il cioccolato con la nutella. Questa versione non ha nulla da invidiare all’originale! Il sapore cioccolatoso viene valorizzato dal gusto avvolgente della nutella e la granella in superficie aggiunge un’immancabile nota croccante.

Ingredienti

Nutella 265 g

Burro 120 g

Zucchero 55 g

Uova (circa 4) 210 g

Farina 00 90 g

Granella di nocciole 30 g

Preparazione dei brownies

Per preparare i brownies alla nutella, per prima cosa sciogliete il burro in un pentolino e riscaldate la nutella a bagnomaria (o nel microonde per pochi secondi). Unite il burro sciolto caldo alla nutella tiepida e mescolate con una spatola per amalgamare bene: in questo modo otterrete una crema liscia e senza grumi. Lasciate intiepidire il composto di burro e nutella, nel frattempo versate le uova a temperatura ambiente all’interno di una planetaria dotata di frusta (in alternativa, potete usare uno sbattitore elettrico). Azionate la planetaria a velocità media, versate lo zucchero semolato e montate fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Ora versate a filo il composto intiepidito di burro e nutella mentre la planetaria è in funzione e continuate a montare fino a che non si sarà ben amalgamato: non vi preoccupate se il composto si sgonfierà, è normale. Staccate la ciotola dalla planetaria e setacciate la farina all’interno del composto, poi mescolate bene con una spatola, facendo dei movimenti rotatori dal basso verso l’alto. Imburrate e infarinate uno stampo rettangolare della misura di 20×30 cm e riempitelo con il composto, poi cospargete la superficie con la granella di nocciole. A questo punto potete cuocere nella parte bassa del forno, statico preriscaldato a 170° per 20 minuti. Trascorso il tempo di cottura, estraete la teglia dal forno e lasciatela intiepidire, dopodiché capovolgetela su un tagliere e tagliate i brownies a quadrotti. In alternativa potete tagliare i brownies direttamente nella teglia, dopo averli lasciati intiepidire.

Consigli

Per esaltare al massimo i sapori dolci a volte serve una punta di salato: provate a sostituire le nocciole con le arachidi salate.

Buon appetito!