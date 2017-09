Il frizzante gioire di migliaia di scolari e studenti, provenienti da tante scuole, questa mattina, ha reso omaggio al pistacchio verde di Bronte dop.

In una piazza Castiglione gremita di piccoli ospiti, il sindaco Graziano Calanna, insieme agli assessori, al Presidente del Consiglio comunale, Nino Galati, ad alcuni Consiglieri comunali, ed ai Dirigenti scolastici, ha rivolto loro il saluto invitandoli ad assaggiare il buonissimo gelato al pistacchio offerto dal Bar Conti, Saitta, Gangi, Roma, Big Bronte e Fastuk di Marullo, distribuito dagli studenti dell’istituto alberghiero “Giovanni Falcone” di Giarre e Maniace.

Il chiassoso gioire dei bambini

“E’ sempre bello – ha affermato il sindaco Graziano Calanna – assistere al chiassoso gioire di bambini che invadono le strade dell’Expo del pistacchio. Un ringraziamento doveroso va alle insegnanti ai dirigenti scolastici ed ai ragazzi che hanno la possibilità di divertirsi ed assaggiare il nostro buonissimo gelato al pistacchio”.

Intanto la Sagra per tutto il fine settimana continuerà ad offrire spettacolo, animazione e divertimento, ma in tanti aspettano il convegno “Buono E’ Legale”.

La Uil, infatti, sarà domenica a Bronte per affermare tra la gente, nel giorno-clou dell’ “Expo – Sagra del Pistacchio”, il valore delle produzioni realizzate nel rispetto dei diritti e della dignità di ciascuno. Insomma, per esclamare: “Buono E’ legale”. Inizio alle 9.30 nel Cineteatro comunale di Bronte alla presenza del leader Uil, Carmelo Barbagallo.

Gli interventi

Interverranno anche i segretari generali di Uil Pensionati e Uila, Romano Bellissima e Stefano Mantegazza, il presidente nazionale dell’associazione consumatori Adoc Stefano Tascini, il sindaco di Bronte Graziano Calanna, il sottosegretario all’Agricoltura Giuseppe Castiglione, i segretari regionali Uil, Uil Pensionati e Uila Claudio Barone, Nino Toscano e Nino Marino, la segretaria generale della Uil di Catania Enza Meli e il responsabile dell’Ispettorato territoriale del Lavoro Domenico Amich.

“Tra la gente a Bronte, – ha affermato la segretaria Enza Meli – in una giornata-simbolo della rinomata e affollatissima Sagra del Pistacchio, il Sindacato del Popolo sarà impegnato domenica al Cineteatro comunale in un convegno tanto importante per noi della Uil da vedere la partecipazione dello stesso leader nazionale dell’organizzazione sindacale, Carmelo Barbagallo.

Vogliamo celebrare passione e fatiche di lavoratrici e lavoratori, ma anche ricordarne diritti e dignità come condizione essenziale per qualsiasi produzione degna di stare sul mercato. Diremo da Bronte: buono E’ legale. Questo è il titolo della nostra iniziativa, questo è il senso della nostra battaglia sindacale quotidiana. Dalla nostra terra, poi, vogliamo rilanciare la grande sfida di civiltà che Carmelo Barbagallo ha lanciato dall’Assemblea nazionale di Bari con le parole d’ordine: “Fisco più leggero, salari e pensioni più pesanti”. Questo – ha concluso – è il nostro modo per realizzare un patto tra generazioni fissando traguardi giusti e concreti, che saranno certamente esaltati da un grande contesto ambientale”.