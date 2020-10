Click day verso un nuovo rinvio e (forse) verso una clamorosa cancellazione. E quanto trapela a poche ore da quello che dovrebbe essere il secondo tentativo della procedura che era stata scelta dalla Regione per assegnare i 125 milioni previsti dal bando del “Bonus Sicilia” a sostegno delle microimprese richiedenti.

I tre giorni di rinvio per problemi tecnici (addebitati dalla Regione alla Tim) potrebbero essere stati insufficienti per risolvere il problema visto il numero di altissimo di pre-domande (circa 56 mila) e la Regione sarebbe pronta a nuove comunicazioni ufficiali in merito.

Ma dopo l’ordine del giorno approvato all’Ars (presentato da PD e Movimento 5 Stelle) potrebbe delinearsi anche un altro scenario, visto che il testo contiene – oltre alla sospensione della procedura – la richiesta di prendere in considerazione anche una distribuzione a “pioggia” a tutti gli aventi diritto dei 125 milioni previsti dall’attuale bando.

