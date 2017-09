Qualcuno aveva già criticato le dichiarazioni degli esponenti del M5S in merito all’abusivismo edilizio, definendoli “maestri della doppia morale” e oggi, il leader dei Verdi, Angelo Bonelli, in conferenza stampa, assieme a Claudio Fava, torna ad attaccare Giancarlo Cancelleri e Luigi Di Maio, per le loro dichiarazioni sul tema.

Abusivismo di necessità o di privilegio

Non lasciano spazio a fraintendimenti le parole di Bonelli: la sua posizione è severa e ferma. “Di Maio e Cancelleri sull’abusivismo hanno detto cose inammissibili.” Ha dichiarato il leader dei Verdi “È una pessima abitudine della politica italiana dire delle bugie. La casa del sindaco di Bagheria non è stata sanata. È falso. Dire che le case dei mafiosi a Bagheria state demolite è falso. Sono state fatte 5 autodemolizioni. Roba che detta in TV fa veramente incavolare”.

Anche Claudio Fava, tuttavia, non ha certo risparmiato gli attacchi al fronte pentastellato sul tema. “Dobbiamo recuperare la bellezza – ha detto Fava – ma per farlo si deve cambiare approccio alla politica e alla gestione della cosa pubblica. Nessuno fino a ora è riuscito a farlo. In Sicilia parlare di abusivismo di necessità come fanno i 5 stelle, per esempio, è una sciocchezza – ha sottolineato il candidato alla presidenza – Qui esiste principalmente abusivismo di privilegio. Ma la cosa veramente triste è vedere che un giovane entra in politica e diventa sindaco di Bagheria, vedi Patrizio Cinque, e poi si impegna per salvare le case abusive dei suoi parenti e dei consiglieri comunali”.