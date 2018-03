Una bombola del gas poteva diventare una bomba nella zona residenziale del capoluogo siciliano, a causa di una distrazione o un atto di inciviltà, e poteva causare un grave incidente durante il turno di raccolta della spazzatura.

Stanotte, durante il normale servizio di svuotamento dei contenitori della frazione “residuo non riciclabile” da un carrellato appartenente ad un condominio di via Veneto, durante la manovra di scarico del rifiuto è finita all’interno del compattatore una bombola del gas.

Il commento del responsabile della Rap sulla bombola del gas

“É un episodio molto grave – spiega il presidente facente funzioni della Rap Sergio Vizzini – sintomatico di comportamenti incivili e di mal costume. Tale circostanza avrebbe potuto provocare gravi lesioni ai dipendenti e mettere in pericolo la pubblica incolumità, oltre a causare danni notevoli al mezzo aziendale.”

Sull’accaduto l’autista ha subito avvertito il capo area della pericolosità del rifiuto e tempestivamente si è data comunicazione alla polizia municipale per i relativi accertamenti di competenza.

Condanna è stata espressa dal Sindaco che sottolinea come “i comportamenti di alcuni incivili costituiscono un gravissimo pericolo per la collettività, oltre a determinare un danno al lavoro dell’azienda”.

“Mi auguro – conclude Orlando – che gli accertamenti disposti portino all’identificazione dei responsabili per i provvedimenti del caso.”