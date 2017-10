BOLOGNA – Sono stati arrestati in flagranza di reato mentre cercavano di rapinare una manca. In manette quattro siciliani e due bolognesi. Nell’operazione sono stati impiegati 20 poliziotti.

Il blitz

Stavano per rapinare una banca, ma gli uomini della Squadra Mobile della Polizia di Bologna sono riusciti ad intervenire prima che mettessero a segno il colpo. L’arresto, in flagranza di reato, ha riguardato sei pregiudicati italiani: quattro siciliani e due bolognesi, esperti in rapine ai danni di istituti di credito.

Per i sei ladri è stato fatale l’ultimo colpo che avevano cercato di mettere a segno, lo scorso 2 ottobre, ai danni della sede centrale della Cassa di Risparmio di Ferrara quando sono stati bloccati dall’intervento dei poliziotti. Gli investigatori hanno attribuito alla banda anche le altre rapine avvenute a Bologna prima dell’estate. L’operazione avviata dalla Squadra Mobile e coordinata dalla Procura della Repubblica, era partita lo scorso giugno, dopo una rapina ai danni di una filiale della Banca Popolare di Milano.