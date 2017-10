Dal 16 al 20 ottobre si è svolta un’operazione ad alto impatto su scala mondiale, che ha visto impegnata la polizia di Stato insieme ai colleghi di 61 Paesi, nel controllo di titoli di viaggio acquistati fraudolentemente attraverso l’indebito utilizzo di carte elettroniche di pagamento.

195 arresti

195 le persone arrestate e più di 298 transazioni segnalate: è il risultato della cooperazione internazionale di polizia, che ha visto il supporto di Interpol, Europol, Ameripol, Frontex, Eurojust e Iata. L’attività investigativa, che ha interessato 226 aerostazioni in 61 Stati dei cinque continenti, è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione di 63 vettori operanti nel campo del trasporto aereo e 6 agenzie di viaggio specializzate per gli acquisti dei biglietti on line, nonché di Mastercard, Visa, American Express, IATA e Perseuss.

Gli aeroporti italiani monitorati

Il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni ha allestito una Sala Operativa nazionale, con compiti di coordinamento del personale sul territorio italiano, che ha operato presso gli aeroporti di Milano Malpensa – Milano Linate – Venezia Marco Polo – Roma Fiumicino – Roma Ciampino – Napoli Capodichino – Fontana Rossa Catania – Palermo Falcone Borsellino – Guglielmo Marconi Bologna – Bergamo Orio al Serio – Genova Sestri – Torino Caselle – Cagliari Elmas – Lamezia Terme Sant’Eufemia – Perugia San Francesco d’Assisi – Ancona Falconara – Firenze Amerigo Vespucci – Bari Carol Wojtyla – Trieste Ronchi dei Legionari.

Cinque persone denunciate in Italia

In Italia, i controlli effettuati a seguito delle segnalazioni provenienti da Europol hanno portato, complessivamente, alla verifica di 18 posizioni e alla denuncia di 5 persone (Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Roma Fiumicino, Catania Fontana Rossa), trovate in possesso di biglietti aerei acquistati con carte utilizzate in frode. In particolare, presso l’aeroporto di Milano Malpensa, l’attività di contrasto ha assunto i singolari risvolti di un’operazione anti-bagarinaggio.

La polizia postale ha infatti sorpreso due soggetti in possesso di 30 biglietti elettronici, anche questi acquisiti presumibilmente con strumenti di pagamento clonati, per un noto spettacolo di musica elettronica internazionale, la rassegna “Awakening X Figure Nacht”, che si sarebbe tenuto la sera del 18 c.m. ad Amsterdam, in Olanda. Ai due, denunciati all’Autorità giudiziaria mianese, è stato impedito l’imbarco, ed i tagliandi sono stati sequestrati. In totale sono stati controllati 823 viaggiatori.

Il pericolo di immigrazione clandestina

L’illecito utilizzo dei dati delle carte di credito per l’acquisto illegale di biglietti aerei è un fenomeno assai insidioso, spesso prodromico ad attività criminali assai più preoccupanti, come il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, il traffico di esseri umani, il commercio di sostanze stupefacenti. Allo stesso tempo, tale fenomeno ingenera ogni anno perdite finanziarie ingentissime, sia per le compagnie aeree che per il gli istituti finanziari coinvolti.

Il direttore esecutivo di Europol, Rob Wainwright ha dichiarato: “La frode dei biglietti aerei pone un insieme di problemi di sicurezza e non possiamo permettere a nessuno, in particolare ai terroristi e a pericolosi criminali, di viaggiare per il mondo in maniera anonima e mettere in pericolo terze persone. Per questo Europol, insieme ai partner privati, ha necessità di ampliare iniziative globali come queste, per permettere alla polizia e ai settori privati di condividere informazioni sulle attività sospette online per rendere la vita più dura possibile ai criminali”.

Cybercrime

“ Le transazioni online fraudolente sono fonte di grande guadagno per il crimine organizzato e sono spesso collegate ad altre attività che includono il Cybercrime, l’immigrazione illegale, il traffico di esseri umani ed il terrorismo – ha dichiarato Paul Stanfield, direttore per il crimine organizzato dell’Interpol. Il Global Airport Action Days è quindi un’importante operazione di collaborazione intersettoriale contro le reti criminali del crimine organizzato dietro gli acquisti fraudolenti di biglietti aerei e di altre attività criminali”.

Il presidente del Gruppo di Lavoro sulle frodi delle compagnie aeree europee, Sofia Moutsou, ha infine così commentato: “Vorrei ringraziare Europol per la grande collaborazione e per dare al settore aereo la possibilità di combattere le truffe in maniera adeguata ed organizzata. Guardiamo avanti per continuare la cooperazione che porterà a tutti i migliori risultati non solo contro le perdite finanziarie ma anche contro il crimine”.