Biblioteca della Casa della memoria operante, l’inaugurazione domani a Palermo: un progetto fortemente voluta da Rita Borsellino. Le biblioteche offrono informazione, cultura, sapere, conservano e sviluppano conoscenza e sono, pertanto, protagoniste del processo di sviluppo di una comunità.

È con queste premesse che insieme a Rita Borsellino abbiamo avviato una riflessione al fine di fornire il nostro contributo in tal senso.

Un progetto in fieri che ha visto la partnership della Direzione generale per lo Studente del Miur, collaborazione sancita dal protocollo d’intesa “Coltivare nelle nuove generazioni i valori della legalità, della memoria operante, del dialogo tra culture diverse, e quella di centinaia di donatori che da tutto il territorio nazionale e a diverso titolo (istituzioni, editori, sindacati, associazioni, aziende e singoli cittadini) hanno voluto tributare il loro omaggio all’impegno di una donna che è stato uno straordinario esempio di vita.

Biblioteca della Casa della memoria operante, il contributo ragazzi del Rita express

Un grazie speciale a coloro i quali da subito hanno creduto nel progetto e si sono attivati per darne continuità, in particolare ai ragazzi del Rita express, il treno che nel 2006 si incamminò dal nord d’Italia verso la Sicilia per il riscatto della nostra terra “bellissima e disgraziata” ed agli amici del presidio Libera Valle Camonica per non aver fatto mancare il loro supporto umano, materiale ed organizzativo.

Ci vediamo martedì 27 novembre alle ore 11.30 a Palermo presso la Casa della memoria operante di Via Gian Lorenzo Bernini n. 52/54.

Interverranno:

Vittorio Teresi, presidente del Centro studi “Paolo e Rita Borsellino”

Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo

Luca Salici, giornalista e animatore del Rita express

Pietrantonio Roberto, amministratore Sapilbox srl

Gian Battista Tita Raffetti, coordinatore presidio Libera della Vallecamonica “Ida e Nino Agostino”