Stop alla prima domenica del mese gratis nei luoghi della cultura. È questa la decisione presa dal Ministero della Salute, che con una ordinanza ha bloccato l’iniziativa nell’ambito delle “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il dirigente generale dei Beni culturali e dell’Identita siciliana, Alberto Samonà, ha quindi dovuto firmare un decreto per disporre la sospensione delle domeniche gratuite in Sicilia.

“Sono amareggiato e costernato dal dovere adottare un provvedimento che si pone in una direzione contraria a quella di apertura e fruibilità dei luoghi della cultura per la quale ci siamo tanto spesi in questi mesi”, ha detto Samonà.

