Il prodotto più importante per un make-up perfetto è il fondotinta, che permette di realizzare una base trucco impeccabile. Il fondotinta difatti permette di uniformare l’incarnato, coprire eventuali imperfezioni e discromie, e conferire anche un po’ di colore in più, che soprattutto in inverno non fa mai male.

Le diverse tipologie di fondotinta

Oggigiorno sul mercato esistono diverse tipologie di fondotinta che, in base alle caratteristiche presentate, avranno anche un effetto diverso sulla nostra pelle. Innanzitutto è possibile scegliere il fondotinta in base alla texture. È possibile scegliere infatti tra fondotinta in crema, in polvere oppure optare per una cc cream. Il fondotinta in crema è facilmente applicabile, sia con un pennello che con una spugnetta.

A seconda del fondotinta l’effetto sarà più o meno naturale e solitamente è possibile modularlo e stratificarlo, ossia operare più passate fino a quando non si ottiene la coprenza e l’effetto desiderato. Il fondotinta liquido di norma deve essere successivamente fissato con una cipria, per aumentarne la durata ed evitare che si depositi nelle pieghe del viso nel corso della giornata.

Il fondotinta in polvere presenta solitamente una coprenza maggiore rispetto al fondotinta liquido e può essere ugualmente applicato con pennello o spugnetta. Di norma le confezioni di fondotinta in polvere comprendono anche l’apposita spugnetta per l’applicazione. Essendo già un prodotto in polvere non necessita successivamente di essere fissato con una cipria. Esistono inoltre diverse tipologie di cc Cream, che sono una sorta di via di mezzo tra un fondotinta liquido ed una crema idratante, solitamente indicate per chi non presenta molte imperfezioni da coprire e desidera un effetto molto naturale.

Tra le migliori marche di fondotinta di alta profumeria vi è sicuramente Estée Lauder, che ha previsto un fondotinta diverso per ogni esigenza. Tra i fondotinta migliori di questo brand c’è sicuramente Estée Lauder Double Wear. Si tratta di un fondotinta liquido ad alta coprenza, con un effetto finale opaco ma molto naturale. È adatto soprattutto a pelli grasse o miste, in quanto presenta una estrema durata, anche con temperature elevate.

Come applicare il fondotinta

Per una massima durata ed un’ottima resa del fondotinta è estremamente importante la modalità di applicazione. È assolutamente sconsigliato applicare il fondotinta con le mani, in quanto il risultato finale non sarà per nulla omogeneo e si rischia il classico effetto “mascherone”. Con il calore delle mani inoltre il fondotinta tenderà a scaldarsi, liberando gli olii contenuti al suo interno.

È raccomandato invece applicare il fondotinta con un pennello professionale in quanto permette di modulare il prodotto ed ottenere una coprenza medio alta, a seconda delle preferenze. Ugualmente indicato è applicare il fondotinta con una spugnetta, con la quale la coprenza e l’effetto sono modulabili. Per una coprenza medio bassa ed un effetto più naturale è possibile ad esempio bagnare con dell’acqua la spugnetta prima dell’applicazione del fondotinta.