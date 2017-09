A Palermo due bar completamente abusivi sono stati sequestrati dalla polizia. E’ accaduto nella zona Oreto, dove sono intervenuti gli agenti dell’omonimo commissariato.

Personale delle sezioni amministrativa ed investigativa, del reparto prevenzione crimine e della polizia municipale ha passato al setaccio un’ampia porzione del cuore commerciale cittadino, riscontrando, a fronte di tanti casi rientranti nella regolarità, due soli gravi illeciti.

Saracinesca chiusa in via Pagano

Si tratta di due veri e propri esercizi “fantasma”, cioè del tutto privi di licenze: il primo, in via Giovan Battista Pagano, dove il titolare di un bar non ha saputo fornire, né la SCIA sanitaria, né quella comunale.

Per queste mancanze, i poliziotti hanno notificato al titolare sanzioni, rispettivamente di 5.000 euro e 3000 euro euro ed hanno proceduto al sequestro amministrativo del locale con all’interno tutta l’attrezzatura utilizzata per l’attività abusiva.

A Porta Carini l’altra chiusura

Stessa sorte toccata ad un esercizio adibito alla somministrazione di cibi e bevande in via Porta Carini ed al titolare, anche in questo caso privi di entrambe le autorizzazioni.

Il Reparto Prevenzione Crimine ha effettuato 10 controlli domiciliari a persone sottoposte ad obblighi, posti di controllo e contestate alcune violazioni al Codice della Strada con relativi sequestri amministrativi dei mezzi.

Complessivamente, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo totale di circa 17 mila euro.