“Al via un’importante misura per favorire l’occupazione giovanile nel Mezzogiorno: sono 2.800 le assunzioni a tempo determinato al Sud, di cui 497 in Sicilia. Il ‘Bando Sud’ è già stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 27 del 06 Aprile 2021. Selezioni rapide, semplificate e sicure per i seguenti profili: tecnico ingegneristico; esperti gestione, rendicontazione, controllo; progettista, animatore territoriale, innovazione sociale; amministrativo giuridico e process data analyst.

Le assunzioni avverranno entro luglio 2021 e la domanda di partecipazione al concorso può essere presentata per ciascuno dei profili professionali oggetto del bando. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) a lui intestato”. A darne notizia è il Vicepresidente della commissione Attività produttive alla Camera, il deputato M5S Andrea Giarrizzo.

“Nel dettaglio, – continua Giarrizzo – 55 unità andranno alle ex province, Città metropolitane e Autorità di gestione programmi; 94 per città capoluogo di provincia; 25 per aree interne; 68 per comuni sopra i 30.000 abitanti; 255 per Comuni sotto i 30.000 abitanti. L’invio della domanda deve avvenire unicamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (Spid), compilando il modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019», previa registrazione del candidato”.

“Una risposta importante per i nostri giovani e il ricambio generazionale nella Pubblica amministrazione – conclude il parlamentare Giarrizzo – resa possibile anche grazie al lavoro svolto dalla ministra Fabiana Dadone, durante l’ultimo governo Conte, che adesso diventa realtà. Le assunzioni si inseriscono in un piano più ampio che prevede lo sblocco complessivo di 10 mila nuove assunzioni per favorire l’occupazione giovanile in tutto il Sud italia”.

