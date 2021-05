Arriva come ogni anno il riconoscimento delle Bandiere Blu 2021 per le migliori spiagge d’Italia. In tutto in Italia sono 416 litorali in 201 Comuni e i criteri di assegnazione tengono in considerazione le acque pulite, spiagge dotate di servizi, accessibili a tutti e sicure, efficienza della depurazione delle acque reflue e della rete fognaria, raccolta differenziata, vaste aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano curato e aree verdi.

L’anno scorso le località siciliane premiate sono state otto, le new entry sono Roccalumera (Me) e Modica (Rg). Le altre località sono: Alì Terme, Santa Teresa di Riva, Lipari (nelle Eolie) e Tusa nel messinese; Menfi nell’agrigentino; Ispica, Pozzallo e Marina di Ragusa.

In Sicilia c’è anche uno dei porti turistici che hanno ricevuto il riconoscimento: è quello di Capo d’Orlando, sempre nel messinese che ha rispettato i requisiti richiesti per l’assegnazione internazionale “garantendo la qualità e la quantità dei servizi erogati nella piena compatibilità ambientale”, come si legge nella motivazione.

“Un’ottima notizia: migliora ulteriormente l’offerta del turismo balneare in Sicilia. La conferma dei precedenti riconoscimenti e l’aggiunta di altre due “Bandiere blu” per il 2021 dimostrano, ancora una volta, quali siano le potenzialità che l’Isola ha dal punto di vista naturalistico”. Lo dichiara l’assessore regionale al Turismo, Manlio Messina.

“Siamo certi – prosegue l’assessore – che questi nuovi riconoscimenti, insieme alle campagne promozionali sul turismo avviate dal governo Musumeci, in particolare quella di “SeeSicily”, ci consentiranno, a partire già da quest’anno, un aumento delle presenze turistiche nell’Isola”.

