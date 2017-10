Bagheria, un arresto per droga e nove denunciati. Durante lo scorso fine settimana i Carabinieri sono stati impegnati in un servizio di controllo straordinario del territorio, che ha portato all’arresto di una persona per droga ed al deferimento di altre nove, di cui un minorenne, per reati vari.

I militari hanno arrestato Steven T., 27 anni, con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Lo strano andirivieni di giovani presso l’abitazione del giovane ha insospettito gli uomini dell’Arma che, procedendo a perquisizione presso l’abitazione, hanno rinvenuto un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi nonché una busta di plastica contente 84 grammi di hashish, già suddivisi in 37 dosi, di cui il giovane avrebbe cercato di disfarsi all’atto del controllo, lanciandolo dalla finestra sopra un balcone di un’abitazione limitrofa.

Dopo la convalida dell’arresto, il giovane è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Bagheria e Altavilla, altri nove denunciati

Durante l’arco del servizio, a Ficarazzi e Bagheria le pattuglie dell’aliquota Radiomobile della Compagnia hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria diverse persone per diversi reati.

A Ficarazzi, un 37 pregiudicato del luogo, sottoposto alla sorveglianza speciale, è stato fermato fuori dalla propria abitazione in orario notturno, in violazione delle prescrizioni a cui era sottoposto.

Sempre a Ficarazzi, è stato denunciato un 43enne sottoposto agli arresti domiciliari, poiché trovato all’interno della propria abitazione in compagnia di un’altra persona pregiudicata, in violazione delle prescrizioni imposte dal provvedimento restrittivo a cui è sottoposto.

A Bagheria, due pregiudicati e disoccupati del luogo, rispettivamente di 38 e 41 anni, sono stati deferiti in stato di libertà, per furto aggravato. I due fermati all’interno di un campo agricolo, in cui si erano introdotti dopo aver divelto la rete di recinzione, nell’intento di asportare alcuni sacchi di agrumi ed olive.

Sempre a Bagheria, un altro equipaggio della stessa Aliquota Radiomobile, ha provveduto a fermare e denunciare in stato di libertà un 37enne pregiudicato che, in compagnia di un minore, anch’egli deferito alla competente AG. per i minorenni, si erano introdotti all’interno della clinica in stato di abbandono “Le Magnolie”, con l’intento di asportare alcune suppellettili.

Nello stesso comune, è stato deferito in stato di libertà un 45 enne del luogo, poiché controllato alla guida della propria autovettura risultava avere un tasso alcolemico pari a 1,1 g/l, superiore a quello consentito.

Ad Altavilla Milicia, il personale della locale Stazione, ha denunciato un 53enne ed un 22enne, per furto di energia elettrica. I militari, con l’ausilio di personale qualificato dell’Enel accertavano che i due avevano realizzato due distinti allacci abusivi alla rete elettrica, che permettevano di alimentare gli impianti delle rispettive abitazioni.

Durante il servizio sono stati controllati complessivamente 87 veicoli e 117 persone, molte delle quali pregiudicate.

Sono state accertate 15 contravvenzioni al Cds per un importo complessivo di 9500 euro e segnalate 5 persone al competente Ufficio Territoriale del Governo, quali assuntori abituali di sostanze stupefacenti.