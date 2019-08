Azzurro Food Sciacca Festival. Torna il festival dedicato agli amanti della buona cucina, a Sciacca nei giorni 8.9.10.11 Agosto per la 6ta edizione.

La manifestazione organizzata da Futuris srls e Record Eventi con la collaborazione della Regione Siciliana, del Comune di Sciacca, della Pro Loco Sciacca Terme e Punto A Capo, offrirà al pubblico 4 giorni di cucina, cultura, spettacoli e promozione del territorio.

Lo Chef Natale Giunta sarà il padrone di casa del più grande ristorante a cielo aperto del Mediterraneo. Sarà possibile assaporare tantissime delizie: piatti stellati realizzati con il pesce azzurro, lo sfizioso street food siciliano, l’irresistibile mondo dei fritti, i panini gourmet e l’immancabile couscous di pesce. Delle meraviglie culinarie da gustare ammirando la magica vista della terrazza sul mare più bella in Sicilia. Da quest’anno anche una grande novità: la nuovissima Area Lounge & Sushi per gli amanti della cucina giapponese e dei cocktail d’autore ideati dal barman Gianluca Nardone.

Azzurro Food Sciacca, musica, cabaret ed eccellenze gastronomiche

Ricca la proposta degli spettacoli della manifestazione. L’8 Agosto inaugurerà la manifestazione il cabaret di Sasà Salvaggio, il 9 Agosto concerto gratuito della regina del POP italiano Elodie, il 10 Agosto ancora tante risate con il comico Ernesto Maria Ponte, l’11 Agosto chiuderà il festival, dal palco di Piazza Rossi, la Cantantessa Carmen Consoli, in un concerto (unica tappa in Sicilia del tour) organizzato in collaborazione con Punto e a Capo Concerti e il Comune di Sciacca. Presentano la manifestazione Rosy Abruzzo e Roberta Mandalà.

Azzurro Food punta alla valorizzazione delle eccellenze del mare, del pesce azzurro pescato nei mari di Sciacca, alla promozione dell’enogastronomia mediterranea, alla salvaguardia dell’ecosistema marino e alla sostenibilità ambientale.

Forte dei numeri raggiunti nelle scorse edizioni, l’intento dell’organizzazione è quello di affinare ancora di più la proposta di un festival che negli anni ha accolto numerose aziende sostenitrici, 50 mila visitatori, 40 espositori, cucinato oltre 1000 kg di pesce e staccato oltre 10 mila food ticket ad edizione. Azzurro Food si ripropone, anche quest’anno, grazie alle sue numerose e ricche iniziative, come esempio virtuoso di una promozione turistica che funziona.

Cooking Show e Talk Show dal grande valore culturale e divulgativo

Sul palco di Piazza Scandaliato prenderanno vita Cooking Show e Talk Show dal grande valore culturale e divulgativo. Realizzeranno delle ricette con il pesce azzurro di Sciacca la vincitrice di MasterChef Italia Valeria Raciti e l’amatissima cuoca della TV Italiana, Anna Moroni, lo chef Natale Giunta, e lo chef siciliano Pasquale Vinci, mentre insieme ad un parterre di nutrizionisti e biologi si affronteranno i temi del rispetto dell’ecosistema marino e dell’utilizzo del pesce azzurro, delle sue proprietà e stagionalità. Novità di questa edizione è la possibilità di essere protagonisti dei Cooking Show: prenotando il proprio posto sarà possibile gustare le ricette preparate sul palco, partecipare ai wine tasting a cura di Mandrarossa Wines concludendo il pasto con un dolce dei maestri pasticceri F.lli La Bella ed un Amaro Averna, main sponsor di Azzurro Food.

Arte e cultura si incontreranno inoltre ad Azzurro Food: all’interno dei locali del Circolo di Cultura di Sciacca dall’1 all’11 Agosto, prenderà vita una Mostra Collettiva d’Arte denominata Mare Nostro. Ad esporre le opere saranno 11 artisti attivi sul territorio che racconteranno il mare da 11 prospettive differenti.

Quattro giorni di eventi per un festival diventato un punto di riferimento in Sicilia: Azzurro Food è pronto ad aprire le sue porte.