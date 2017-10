L’avocado fries è una ricetta californiana ideale da inserire nel fritto misto, o come originale contorno di arrosti di carne, pesce o hamburger, da accompagnare ad una fresca insalata. Una curiosa proposta da servire anche come finger food, per un aperitivo che si farà ricordare. Le avocado fries sono ricche di acidi grassi monoinsaturi, beta-carotene, vitamina E e potassio, hanno basso indice glicemico, ma sono altamente caloriche.

Se volete realizzare voi la maionese, questa è la ricetta base.

Ingredienti per l’avocado fries:

PER LE FRIES

• olio di vinacciolo o di arachide

• 2 avocado sodi

• 100 g di farina di riso

• 3 uova grandi

• 300 g di pane raffermo

• scorza di 1 lime bio

• pepe

• cumino

• sale

PER LA MAIONESE AGRUMATA

• 80 g di maionese

• succo di mezzo lime

• 30 g di menta bergamotto e prezzemolo

• tabasco

Preparazione:

Preparate la salsa amalgamando alla maionese le erbette finemente tritate, il succo di lime e il tabasco, tenete da parte in frigo. Polverizzate nel mixer il pane raffermo. Tagliate l’avocado a metà ed eliminate il nocciolo, dividete ogni metà in spicchi, sbucciateli e tagliateli ancora, ottenendo dei bastoncini simili alle french fries.

– Battete le uova con la polvere di pepe e cumino e la scorza di lime. Passate i bastoncini di avocado prima nella farina, poi nelle uova e nel pangrattato. Lasciateli riposare in frigo per una ventina di minuti. Friggete in olio caldo a 170°C, utilizzando una friggitrice o un tegame adatto, pochi pezzi per volta. Scolate i bastoncini di avocado ad avvenuta doratura, eliminando gli eccessi di olio su carta per fritti. Salate e servite immediatamente, accompagnando con la maionese agrumata.

Consigli

Per tenere in caldo il fritto basterà riporlo in forno preriscaldato a 60°C, mantenendo socchiuso lo sportello.

Buon Appetito!