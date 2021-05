E’ accaduto l’inimmaginabile. Il vaccino AstraZeneca che tutti rifiutavano fino a pachi giorni fa è andato esaurito a Palermo. “Abbiamo avuto una grandissima richiesta” spiega il commissario Costa.

Il merito, se così si può dire è dei giovanissimi, cioè dei maturando che in questi giorni hanno invaso gli hub di Palermo richiedendo la propria dose e “scegliendo” anche il vaccino angli-svedese.

Per la seconda settimana consecutiva la Sicilia ha superato il target di vaccinazioni assegnatole dalla Struttura commissariale nazionale.

Negli ultimi sette giorni – da venerdì 21 a giovedì 27 maggio – nell’Isola sono state effettuate 291.105 somministrazioni, quindi con oltre 24mila dosi rispetto all’obiettivo prefisso.

Ma oggi l’intoppo a Palermo della mancanza di diso AstraZeneca per procede con i richiami e con l’immunizzazione dei maturanti. Così i maturandi e chi era in attesa della seconda inoculazione oggi è stato costretto a tornare a casa.

La settimana scorsa stessa situazione si era verificata con il vaccino Pfizer, molta gente che aveva prenotato aveva ricevuto un messaggio che invitava ad andare in fiera in un’altra data.

Ma il disagio è momentaneo. Costa ha assicurato che “stasera arriveranno seimila dosi e da domani mattina torneremo a regime”.

E continua: “Non ci aspettavamo il successo di alcune iniziative come gli open day o quella dei maturandi per cui le dosi sono finite, ma è uno stop di qualche ora e solo per Astrazeneca. Gli altri vaccini ci sono, sia Pfizer, Johnson e Johnson e Moderna. Il 3 giugno, poi, arriveranno tutte le altre dosi di Astrazeneca e non ci sarà alcun problema”.

Domani inoltre è prevista la consegna di 76.100 sieri: 29.600 del tipo Moderna e 46.500 Johnson & Johnson.

